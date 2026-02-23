Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей

Аналитики Авито провели исследование планов жителей Самары на празднование Международного женского дня. По данным опроса, горожане готовы потратить в среднем 6500 рублей на подарки.

Большинство опрошенных воспринимают 8 Марта как семейный праздник: 49% проведут день с родными, а 35% сосредоточатся на поздравлении близких. При этом 17% женщин планируют посвятить день себе, уделив время хобби и саморазвитию. Около 13% горожан собираются отправиться в путешествие или за город, а 10% запланировали романтический отдых с партнёром.

При выборе подарков половина опрошенных (54%) предпочитают действовать спонтанно. 21% консультируются с получателем подарка, 8% — с его друзьями и близкими, 5% ориентируются на заранее составленный список желаемых подарков, а 7% выбирают денежный презент.

Распределение бюджета на подарки выглядит следующим образом:

43% планируют потратить до 3000 рублей

27% — от 3000 до 5000 рублей

13% — от 5000 до 10000 рублей

16% готовы потратить более 10000 рублей

Примечательно, что мужчины закладывают бюджет на подарки примерно на 50% больше, чем женщины.

За покупками жители Самары в основном отправятся на онлайн-платформы (44%), в торговые центры и гипермаркеты (32%), в специализированные магазины (17%), пишет Самара-МК.