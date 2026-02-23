Я нашел ошибку
Главные новости:
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
с 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей
С 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей

176
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей

Аналитики Авито провели исследование планов жителей Самары на празднование Международного женского дня. По данным опроса, горожане готовы потратить в среднем 6500 рублей на подарки.

Большинство опрошенных воспринимают 8 Марта как семейный праздник: 49% проведут день с родными, а 35% сосредоточатся на поздравлении близких. При этом 17% женщин планируют посвятить день себе, уделив время хобби и саморазвитию. Около 13% горожан собираются отправиться в путешествие или за город, а 10% запланировали романтический отдых с партнёром.

При выборе подарков половина опрошенных (54%) предпочитают действовать спонтанно. 21% консультируются с получателем подарка, 8% — с его друзьями и близкими, 5% ориентируются на заранее составленный список желаемых подарков, а 7% выбирают денежный презент.

Распределение бюджета на подарки выглядит следующим образом:

  • 43% планируют потратить до 3000 рублей
  • 27% — от 3000 до 5000 рублей
  • 13% — от 5000 до 10000 рублей
  • 16% готовы потратить более 10000 рублей

Примечательно, что мужчины закладывают бюджет на подарки примерно на 50% больше, чем женщины.

За покупками жители Самары в основном отправятся на онлайн-платформы (44%), в торговые центры и гипермаркеты (32%), в специализированные магазины (17%), пишет Самара-МК. 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
21 февраля 2026, 13:06
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
Анализ гендерного баланса трат показал, что подарки женщинам обходятся дороже – так считают 57% респондентов. Общество
680
жители Самары назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнере
20 февраля 2026, 12:45
Жители Самары назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнере
Оказалось, что самое важное — доброта и забота, а вот вредные привычки и нарциссизм — самые нежелательные качества. Общество
342
Россиянки назвали рискованный подарок к 23 Февраля
20 февраля 2026, 10:49
Россиянки назвали рискованный подарок к 23 Февраля
Для большинства женщин 23 Февраля — это праздник про близких. Чаще всего подарки выбирают партнеру (мужу или парню) — так ответили 70% опрошенных. В стране
511
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
232
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
314
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
956
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2652
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
921
Весь список