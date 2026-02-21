71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники

Большинство россиян (40%) планируют поздравлять близких как с 23 февраля, так и с 8 марта, однако бюджеты на подарки остаются консервативными. Согласно результатам свежего опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Сравни, подавляющее большинство граждан намерены потратить на праздничные покупки до 3 000 рублей.

Анализ гендерного баланса трат показал, что подарки женщинам обходятся дороже – так считают 57% респондентов. При этом лишь 3% опрошенных полагают, что больше средств уходит на поздравление мужчин. Различается и вовлеченность в праздники: 26% респондентов готовят подарки исключительно к 8 марта, тогда как только на 23 февраля закладывают бюджет лишь 5% участников исследования.



Суммарно на оба праздника не более 3 000 рублей готовы потратить 71% участников опроса, в то время как высокий сегмент трат (от 15 000 до 30 000 рублей) могут позволить себе лишь 7% россиян. Основным источником финансирования праздничных покупок остается текущая зарплата (52%) и личные накопления (35%). Примечательно, что каждый десятый участник опроса планирует в этот период сделать подарок только самому себе.

В структуре потребительских предпочтений лидируют сертификаты в магазины и спа-салоны (25%), а также косметика и парфюмерия (23%). Цветы как основной подарок выбирают 21% респондентов, в то время как интерес к гаджетам и мелкой электронике оказался минимальным и составил всего 2%.



Несмотря на то, что использование кредитных карт (2%) и микрозаймов (4%) остается на низком уровне, те, кто выбирает заемные средства, мотивируют это рациональными причинами. Основными факторами стали желание воспользоваться выгодными акциями и скидками (27%), а также стремление сохранить финансовую «подушку безопасности», не тратя все сбережения разом (27%).



Параллельно с этим растет интерес к «подаркам-впечатлениям»: 15% россиян выбирают билеты в театры, на концерты или поездки. В то же время классический вариант – деньги в конверте – постепенно теряет позиции, его выбирают лишь 6% респондентов.