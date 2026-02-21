Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Длинные выходные начались в России
Длинные выходные начались в России
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники

172
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники

Большинство россиян (40%) планируют поздравлять близких как с 23 февраля, так и с 8 марта, однако бюджеты на подарки остаются консервативными. Согласно результатам свежего опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Сравни, подавляющее большинство граждан намерены потратить на праздничные покупки до 3 000 рублей.

Анализ гендерного баланса трат показал, что подарки женщинам обходятся дороже – так считают 57% респондентов. При этом лишь 3% опрошенных полагают, что больше средств уходит на поздравление мужчин. Различается и вовлеченность в праздники: 26% респондентов готовят подарки исключительно к 8 марта, тогда как только на 23 февраля закладывают бюджет лишь 5% участников исследования.


Суммарно на оба праздника не более 3 000 рублей готовы потратить 71% участников опроса, в то время как высокий сегмент трат (от 15 000 до 30 000 рублей) могут позволить себе лишь 7% россиян. Основным источником финансирования праздничных покупок остается текущая зарплата (52%) и личные накопления (35%). Примечательно, что каждый десятый участник опроса планирует в этот период сделать подарок только самому себе.
В структуре потребительских предпочтений лидируют сертификаты в магазины и спа-салоны (25%), а также косметика и парфюмерия (23%). Цветы как основной подарок выбирают 21% респондентов, в то время как интерес к гаджетам и мелкой электронике оказался минимальным и составил всего 2%.


Несмотря на то, что использование кредитных карт (2%) и микрозаймов (4%) остается на низком уровне, те, кто выбирает заемные средства, мотивируют это рациональными причинами. Основными факторами стали желание воспользоваться выгодными акциями и скидками (27%), а также стремление сохранить финансовую «подушку безопасности», не тратя все сбережения разом (27%).


Параллельно с этим растет интерес к «подаркам-впечатлениям»: 15% россиян выбирают билеты в театры, на концерты или поездки. В то же время классический вариант – деньги в конверте – постепенно теряет позиции, его выбирают лишь 6% респондентов.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
жители Самары назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнере
20 февраля 2026, 12:45
Жители Самары назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнере
Оказалось, что самое важное — доброта и забота, а вот вредные привычки и нарциссизм — самые нежелательные качества. Общество
266
Россиянки назвали рискованный подарок к 23 Февраля
20 февраля 2026, 10:49
Россиянки назвали рискованный подарок к 23 Февраля
Для большинства женщин 23 Февраля — это праздник про близких. Чаще всего подарки выбирают партнеру (мужу или парню) — так ответили 70% опрошенных. В стране
347
Каждый пятый сотрудник в Самарской области использует нейросети в работе
20 февраля 2026, 10:28
Каждый пятый сотрудник в Самарской области использует нейросети в работе
Чаще всего самарцы обращаются к нейросетям для поиска необходимой рабочей информации (58%). Общество
301
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
468
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
374
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
531
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
407
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
660
Весь список