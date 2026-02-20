Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний

В предстоящие выходные на площади им. В.В. Куйбышева в Самаре пройдут масленичные гуляния. С 16:00 21 февраля до 18:00 22 февраля для обеспечения безопасности дорожного движения будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Чапаевской – от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Шостаковича – от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- по ул. Красноармейской – от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

- по ул. Вилоновской – от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

- по ул. Молодогвардейской – от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.



Во время основных мероприятий, которые развернутся на главной площади города в воскресенье, 22 февраля, в историческом центре с 08:00 до 18:00 ограничат проезд личного транспорта горожан, включая средства индивидуальной мобильности, по участкам следующих улиц:



- по ул. Чапаевской – от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Шостаковича – от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- по ул. Красноармейской – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

- по ул. Вилоновской – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

- по ул. Молодогвардейской – от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

По скорректированным трассам в период с 08:00 до 18:00 22 февраля проследуют автобусы №№ 3, 24, 34, 90, 91, 226. Отметим, что работа трамваев будет организована в обычном режиме. Также ограничительные меры не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.





Обращаем внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заранее планировать свои поездки. С программой празднования Масленицы можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары: https://samadm.ru/media/news/58241/.