В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона

В преддверии Дня защитника Отечества в Культурном центре «Автоград» Тольятти прошло торжественное мероприятие, объединившее трудовой коллектив АВТОВАЗа, ветеранов боевых действий и семьи участников специальной военной операции. Всего в праздновании приняли участие более 1270 человек.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева собравшихся поздравил временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.

В приветственном адресе глава региона подчеркнул особую роль автозавода в экономике страны: «Важное место в экономике Самарской области и всей России занимает АВТОВАЗ, который в этом году отмечает свой 60-летний юбилей. Мы гордимся нашим прославленным предприятием. Производимая вами продукция востребована не только в мирной жизни, но и при выполнении задач в зоне СВО, при доставке гуманитарных грузов нашим воинам».

Теплые слова поздравлений в адрес работников и гостей праздника также прозвучали от вице-президента по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко. Он отметил, что наступающий праздник сегодня особенно важен - это день доблести, чести и борьбы за общую Победу.

«Сегодня нам очень важно быть вместе, делать все для наших героев, поддерживать участников СВО, и их семьи. Поддерживать родных и близких, тех наших товарищей, кто до конца исполнил свой воинский и гражданский долг, защищая нашу Родину, приближая Победу, и не вернулся со специальной военной операции. АВТОВАЗ продолжит системно помогать участникам СВО, их семьям, помогать материально и в быту, помогать сегодня и по возвращении. Мы ждем всех наших героев домой, в наш коллектив, с Победой», - отметил Дмитрий Михаленко.

Кульминацией вечера стала церемония награждения. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий. В их числе — Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области», Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве», а также Почетная грамота и Благодарность регионального Министерства промышленности и торговли.

Автомобильная промышленность продолжает оставаться ключевой опорой экономики 63-го региона. По итогам 2025 года отрасль обеспечила 18,7% всего промышленного производства области (26% — в обрабатывающем секторе). Сегодня АВТОВАЗ, объединяющий профессиональный коллектив из 45 тысяч человек, ежедневно подтверждает статус флагмана, выпуская продукцию, которая укрепляет технологическую независимость России.

