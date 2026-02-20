Я нашел ошибку
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона

118
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.

В преддверии Дня защитника Отечества в Культурном центре «Автоград» Тольятти прошло торжественное мероприятие, объединившее трудовой коллектив АВТОВАЗа, ветеранов боевых действий и семьи участников специальной военной операции. Всего в праздновании приняли участие более 1270 человек.
От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева собравшихся поздравил временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Денис Гурков. 
В приветственном адресе глава региона подчеркнул особую роль автозавода в экономике страны: «Важное место в экономике Самарской области и всей России занимает АВТОВАЗ, который в этом году отмечает свой 60-летний юбилей. Мы гордимся нашим прославленным предприятием. Производимая вами продукция востребована не только в мирной жизни, но и при выполнении задач в зоне СВО, при доставке гуманитарных грузов нашим воинам».
Теплые слова поздравлений в адрес работников и гостей праздника также прозвучали от вице-президента по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко. Он отметил, что наступающий праздник сегодня особенно важен - это день доблести, чести и борьбы за общую Победу.  
«Сегодня нам очень важно быть вместе, делать все для наших героев, поддерживать участников СВО, и их семьи. Поддерживать родных и близких, тех наших товарищей, кто до конца исполнил свой воинский и гражданский долг, защищая нашу Родину, приближая Победу, и не вернулся со специальной военной операции. АВТОВАЗ продолжит системно помогать участникам СВО, их семьям, помогать материально и в быту, помогать сегодня и по возвращении. Мы ждем всех наших героев домой, в наш коллектив, с Победой», - отметил Дмитрий Михаленко.
Кульминацией вечера стала церемония награждения. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий. В их числе — Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области», Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве», а также Почетная грамота и Благодарность регионального Министерства промышленности и торговли.
Автомобильная промышленность продолжает оставаться ключевой опорой экономики 63-го региона. По итогам 2025 года отрасль обеспечила 18,7% всего промышленного производства области (26% — в обрабатывающем секторе). Сегодня АВТОВАЗ, объединяющий профессиональный коллектив из 45 тысяч человек, ежедневно подтверждает статус флагмана, выпуская продукцию, которая укрепляет технологическую независимость России.

 

Фото - АВТОВАЗ

Теги: Автоваз Тольятти

