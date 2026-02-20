Самарский Росреестр передал гуманитарную помощь бойцам СВО

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Управления Росреестра по Самарской области вновь передали гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В этот раз бойцам направили генератор и поздравление.

С наступающим праздником участников спецоперации поздравила заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Геннадиевна Суздальцева: «Дорогие наши защитники! В праздничный день мы выражаем свое глубокое уважения нашим бойцам, которые выполняют свой воинский долг, оберегают покой и безопасность страны. Благодарим вас за труд и мужество! Помните, что у вас есть надежный тыл, и скорее возвращайтесь домой живыми и здоровыми!» - сообщает пресс-служба Управления Росреестра СО.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области