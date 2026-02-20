В СОУНБ пройдет расширенное заседание Аксаковского комитета Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ пройдет расширенное заседание Аксаковского комитета Самарской области

185
Заседание состоится 24 февраля в 12.00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Главной темой встречи станет обсуждение актуальных вопросов популяризации наследия и сохранения памяти семьи Аксаковых, внесшей неоценимый вклад в историю и культуру Самарского края.

Заседание состоится 24 февраля в 12.00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках книжно-иллюстративной выставки «Созидатели и обыватели», приуроченной к 175-летию Самарской губернии.

В работе комитета примут участие ведущие исследователи и краеведы региона, изучающие наследие семьи Аксаковых. Среди спикеров Павел Анатольевич Коровин, председатель Аксаковского комитета Самарской области, Александр Никифорович Завальный, главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ, Людмила Валериевна Ересько, главный библиограф информационно-библиографического отдела СОУНБ.

Участники заседания рассмотрят планы по увековечению памяти семьи Аксаковых, чья деятельность оставила богатый культурный и исторический след в истории региона. Особое внимание уделят предстоящему 235-летию со дня рождения всемирно известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, отца седьмого самарского губернатора.

Во время мероприятия для всех желающих будет организована уникальная возможность познакомиться с книжными реликвиями. В выставочном зале отдела редких книг СОУНБ представят уникальные издания и документы. Среди них десятки книг и брошюр, связанных с жизнью и деятельностью Г.С. Аксакова и его знаменитого отца С.Т. Аксакова, а также материалы, отражающие работу Аксаковской комиссии Самарской губернии в 1907–1909 годы. Из представленных документальных реликвий можно выделить памятную надпись, посвященную Сергею Тимофеевичу Аксакову (из юбилейного издания Самарского дворянства (1791–1859 гг.), книгу «Детские годы Багрова-внука» с автографом знаменитого писателя и другие раритетные издания.

Дата и время: 24 февраля, 12:00

Место проведения: Центр изучения книжной культуры ГБУК «СОУНБ»

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
20 февраля 2026, 18:36
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных... Общество
46
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
20 февраля 2026, 18:12
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов.  Экономика
71
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
233
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
256
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
568
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
482
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
392
Весь список