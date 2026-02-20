В СОУНБ пройдет расширенное заседание Аксаковского комитета Самарской области

Главной темой встречи станет обсуждение актуальных вопросов популяризации наследия и сохранения памяти семьи Аксаковых, внесшей неоценимый вклад в историю и культуру Самарского края.

Заседание состоится 24 февраля в 12.00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках книжно-иллюстративной выставки «Созидатели и обыватели», приуроченной к 175-летию Самарской губернии.

В работе комитета примут участие ведущие исследователи и краеведы региона, изучающие наследие семьи Аксаковых. Среди спикеров Павел Анатольевич Коровин, председатель Аксаковского комитета Самарской области, Александр Никифорович Завальный, главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ, Людмила Валериевна Ересько, главный библиограф информационно-библиографического отдела СОУНБ.

Участники заседания рассмотрят планы по увековечению памяти семьи Аксаковых, чья деятельность оставила богатый культурный и исторический след в истории региона. Особое внимание уделят предстоящему 235-летию со дня рождения всемирно известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, отца седьмого самарского губернатора.

Во время мероприятия для всех желающих будет организована уникальная возможность познакомиться с книжными реликвиями. В выставочном зале отдела редких книг СОУНБ представят уникальные издания и документы. Среди них десятки книг и брошюр, связанных с жизнью и деятельностью Г.С. Аксакова и его знаменитого отца С.Т. Аксакова, а также материалы, отражающие работу Аксаковской комиссии Самарской губернии в 1907–1909 годы. Из представленных документальных реликвий можно выделить памятную надпись, посвященную Сергею Тимофеевичу Аксакову (из юбилейного издания Самарского дворянства (1791–1859 гг.), книгу «Детские годы Багрова-внука» с автографом знаменитого писателя и другие раритетные издания.

Дата и время: 24 февраля, 12:00

Место проведения: Центр изучения книжной культуры ГБУК «СОУНБ»

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ