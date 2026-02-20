Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году

В 2026 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется масштабная образовательная программа «Проводники смыслов. Новый маршрут». Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: https://myrosmol.ru/events/3e0c7254-0c31-4d1b-83ab-eb2da70bf242.

Главная цель Программы: системное вовлечение школьников, студентов колледжей и вузов в экосистему молодёжной политики страны, знакомство с актуальными проектами, грантовыми конкурсами, форумными кампаниями и возможностями профессионального развития. В Самарской области мероприятия «Проводники смыслов. Новый маршрут» пройдут во всех образовательных организациях.

«Программа «Проводники смыслов. Новый маршрут» в Самарской области призвана стать для молодёжи навигатором в мире возможностей. Мы хотим сформировать региональные команды амбассадоров данного проекта и в формате «молодые — молодым» дотянуться до каждой образовательной организации региона, до каждого школьника или студента и рассказать им о тех возможностях, которые существуют в нашей стране и, в частности, в сердце России. Амбассадоры «Проводников смыслов» на своём опыте продемонстрируют, как строится этот самый «новый маршрут» к самореализации. Они расскажут о доступных возможностях простым языком, поделятся лайфхаками и помогут каждому желающему определить его первый шаг к большим свершениям», — рассказала Елена Кудашова, программный директор Всероссийского проекта «Новый маршрут. Регионы».

Амбассадоры — люди, которые сыграют ключевую роль в реализации Программы. Присоединиться к команде могут педагоги, советники директоров по воспитанию, специалисты по работе с молодёжью, активисты и выпускники федеральных и региональных проектов.

Выездные встречи в образовательных организациях будут адаптированы под специфику региона и дополнены интерактивными материалами, наглядной навигацией по проектам, а также историями успеха самарской молодёжи. Задача — пройти путь от первичного информирования до осознанного участия молодых людей в профильных активностях.

Реализация Программы состоит из нескольких ключевых этапов:

- Февраль–апрель: отбор и обучение амбассадорского корпуса.

- Апрель–июнь: первая волна встреч (весенняя кампания).

- Сентябрь–ноябрь 2026 года: вторая волна встреч (осенняя кампания).

Программа «Проводники смыслов. Новый маршрут» даст Самарской области возможность корректировать форматы работы, усиливать взаимодействие со школами и колледжами, выстраивать эффективные связи на уровне федеральных организаций.

Организатором образовательной программы «Проводники смыслов. Новые маршруты» является Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с Дирекцией по организации молодёжных форумов и программ.

Фото: Молодёжь Самарской области