Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году

244
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.

В 2026 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется масштабная образовательная программа «Проводники смыслов. Новый маршрут». Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: https://myrosmol.ru/events/3e0c7254-0c31-4d1b-83ab-eb2da70bf242. 

Главная цель Программы: системное вовлечение школьников, студентов колледжей и вузов в экосистему молодёжной политики страны, знакомство с актуальными проектами, грантовыми конкурсами, форумными кампаниями и возможностями профессионального развития. В Самарской области мероприятия «Проводники смыслов. Новый маршрут» пройдут во всех образовательных организациях.

«Программа «Проводники смыслов. Новый маршрут» в Самарской области призвана стать для молодёжи навигатором в мире возможностей. Мы хотим сформировать региональные команды амбассадоров данного проекта и в формате «молодые — молодым» дотянуться до каждой образовательной организации региона, до каждого школьника или студента и рассказать им о тех возможностях, которые существуют в нашей стране и, в частности, в сердце России. Амбассадоры «Проводников смыслов» на своём опыте продемонстрируют, как строится этот самый «новый маршрут» к самореализации. Они расскажут о доступных возможностях простым языком, поделятся лайфхаками и помогут каждому желающему определить его первый шаг к большим свершениям», — рассказала Елена Кудашова, программный директор Всероссийского проекта «Новый маршрут. Регионы».

Амбассадоры — люди, которые сыграют ключевую роль в реализации Программы. Присоединиться к команде могут педагоги, советники директоров по воспитанию, специалисты по работе с молодёжью, активисты и выпускники федеральных и региональных проектов.

Выездные встречи в образовательных организациях будут адаптированы под специфику региона и дополнены интерактивными материалами, наглядной навигацией по проектам, а также историями успеха самарской молодёжи. Задача — пройти путь от первичного информирования до осознанного участия молодых людей в профильных активностях.

Реализация Программы состоит из нескольких ключевых этапов:

- Февраль–апрель: отбор и обучение амбассадорского корпуса.

- Апрель–июнь: первая волна встреч (весенняя кампания).

- Сентябрь–ноябрь 2026 года: вторая волна встреч (осенняя кампания).

Программа «Проводники смыслов. Новый маршрут» даст Самарской области возможность корректировать форматы работы, усиливать взаимодействие со школами и колледжами, выстраивать эффективные связи на уровне федеральных организаций.

Организатором образовательной программы «Проводники смыслов. Новые маршруты» является Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с Дирекцией по организации молодёжных форумов и программ.

 

Фото: Молодёжь Самарской области

Теги: Самара

