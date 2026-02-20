Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»

129
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.

Ко Дню российской науки Общество «Знание» организовало по всей стране тематические лекции и викторины, а также экскурсии в лаборатории и технопарки. Молодежь узнала о прорывных открытиях соотечественников и современных технологиях. В рамках акции состоялся открытый диалог с генеральным директором Дирекции межвузовского кампуса Самарской области Арменом Аракеляном. Он рассказал о новой экосистеме, которая объединит ведущие вузы региона. 
В ходе лекции слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области. Армен Аракелян подробно остановился на том, как новое пространство изменит подход к образованию и научным исследованиям. 
Он подчеркнул, что ключевым вузом-участником проекта станет Самарский университет им. Королёва, вокруг которого сформируется современная экосистема. Лектор объяснил, что кампус будет включать в себя научно-лабораторные корпуса, коворкинги и площадки для технологического предпринимательства, где студенты и ученые смогут воплощать свои идеи.
Особый интерес аудитории вызвала дискуссия о практической пользе проекта. Участники встречи обсудили, какие возможности откроются перед студентами для стажировок и трудоустройства, а также как университетская наука сможет быстрее внедрять свои разработки в реальный сектор экономики.
«Самарский кампус «Куйбышев» представляет собой площадку для взаимодействия между бизнесом и университетами, направленную на установление устойчивых партнёрств в сфере технологий и подготовки кадров. Инфраструктура нового кампуса создаёт благоприятные условия для практического обучения специалистов и внедрения передовых инноваций, удовлетворяя современные потребности отрасли», – отметил Армен Аракелян.
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создаётся сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее проектируются и строятся 24 таких студгородка.
Отметим, что акция Знание.Наука реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ и  соответствует целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети». Провести мероприятие мог каждый, воспользовавшись материалами из библиотеки готовых лекций. Общество «Знание» подготовило викторину к Дню российской науки, а также 25 готовых тематических лекций.

 

Фото - пресс-служба Самарского университета им. Королёва

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
18 февраля 2026, 15:13
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы». Образование
644
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
13 февраля 2026, 14:26
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности. Образование
553
"Цель – привлечь в Самарскую область талантливых абитуриентов, фанатов науки и технологий"
04 февраля 2026, 15:55
В Самарской области состоялся запуск первого в регионе маршрута научно-популярного туризма – "Крылья науки"
"Цель – привлечь в Самарскую область талантливых абитуриентов, фанатов науки и технологий" Образование
1855
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
233
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
256
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
568
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
482
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
392
Весь список