Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»

Ко Дню российской науки Общество «Знание» организовало по всей стране тематические лекции и викторины, а также экскурсии в лаборатории и технопарки. Молодежь узнала о прорывных открытиях соотечественников и современных технологиях. В рамках акции состоялся открытый диалог с генеральным директором Дирекции межвузовского кампуса Самарской области Арменом Аракеляном. Он рассказал о новой экосистеме, которая объединит ведущие вузы региона.

В ходе лекции слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области. Армен Аракелян подробно остановился на том, как новое пространство изменит подход к образованию и научным исследованиям.

Он подчеркнул, что ключевым вузом-участником проекта станет Самарский университет им. Королёва, вокруг которого сформируется современная экосистема. Лектор объяснил, что кампус будет включать в себя научно-лабораторные корпуса, коворкинги и площадки для технологического предпринимательства, где студенты и ученые смогут воплощать свои идеи.

Особый интерес аудитории вызвала дискуссия о практической пользе проекта. Участники встречи обсудили, какие возможности откроются перед студентами для стажировок и трудоустройства, а также как университетская наука сможет быстрее внедрять свои разработки в реальный сектор экономики.

«Самарский кампус «Куйбышев» представляет собой площадку для взаимодействия между бизнесом и университетами, направленную на установление устойчивых партнёрств в сфере технологий и подготовки кадров. Инфраструктура нового кампуса создаёт благоприятные условия для практического обучения специалистов и внедрения передовых инноваций, удовлетворяя современные потребности отрасли», – отметил Армен Аракелян.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создаётся сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее проектируются и строятся 24 таких студгородка.

Отметим, что акция Знание.Наука реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети». Провести мероприятие мог каждый, воспользовавшись материалами из библиотеки готовых лекций. Общество «Знание» подготовило викторину к Дню российской науки, а также 25 готовых тематических лекций.

Фото - пресс-служба Самарского университета им. Королёва