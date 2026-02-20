В Доме дружбы народов Самарской области состоялось праздничное мероприятие «Родной язык – источник вдохновения», приуроченное к Международному дню родного языка и Году единства народов России. Центральным событием вечера стала презентация литературно-художественного альманаха «Поэтическая радуга 2021–2025».

В торжественном открытии приняли участие представители национально-культурных объединений, деятели культуры, поэты и гости праздника. Выступавшие подчеркнули значимость сохранения родных языков народов России, поддержки литературного творчества и формирования у молодежи уважительного отношения к культурному наследию страны.

Мероприятие объединило представителей разных культур: со сцены прозвучали казахские и чувашские народные песни, был представлен памирский танец, выступил хор русской песни. Ярким украшением программы стали казачьи танцы, продемонстрировавшие силу и богатство традиционной культуры.

«Родной язык для каждого человека — это то, с чем он сталкивается, придя в эту жизнь. На нём он говорит, на нём он думает, говорит слова любви, учит своих детей. Поэтому мероприятие посвящено очень важному дню», - отметил заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Пётр Сучков.

Важным событием стала презентация альманаха «Поэтическая радуга 2021–2025», в который вошли лучшие произведения победителей одноименного конкурса. Издание подготовлено в рамках патриотического проекта «Славные победы русского народа».

Руководитель литературно-творческого объединения «Лира», поэт Инесса Воробьёва рассказала: «Альманах посвящён русской поэзии. Он собран из произведений конкурсантов международного конкурса «Поэтическая радуга» и «Поэтическая радуга юности». Здесь представлены стихи взрослых и юных авторов практически из всех уголков нашей страны — из 60 городов и населённых пунктов».

В стихах, прозвучавших со сцены, звучали темы любви к родной земле, уважения к истории и традиционных духовно-нравственных ценностей, являющихся основой единства народов России.

«Дом дружбы народов, который в этом году отмечает своё 25-летие, — это именно тот институт гражданского общества, который позволяет нам в Год единства народов России и договориться, и обсудить вопросы, и обозначить актуальные темы, для того чтобы решить их в положительном ключе для жителей, чтобы жилось в нашем регионе комфортно всем», - говорит член Общественной палаты РФ, сопредседатель ОНФ Самарской области Павел Покровский.

В завершение праздника экземпляры альманаха были переданы представителям библиотечных систем города. Часть тиража направлена в качестве гуманитарной поддержки самарским бойцам в зону специальной военной операции.

Мероприятие «Родной язык – источник вдохновения» вновь подтвердило, что родное слово и национальные традиции объединяют людей разных поколений и национальностей, укрепляя общественное согласие и культурное единство региона.

Праздник прошел в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным. Документ направлен на сохранение русского языка во всех сферах общественной жизни при одновременном сохранении и развитии языков народов РФ.

Фото – Дом дружбы народов Самарской области