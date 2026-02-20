Я нашел ошибку
Для обеспечения безопасного проезда на региональных трассах задействована большая часть резерва — до 420 единиц спецтехники, в том числе 149 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Более 400 единиц техники задействовано на дорогах региона из‑за снегопада
Температура воздуха 21 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С.
21 февраля в регионе ожидается снег, до -10°С
В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге.
Самарские легкоатлеты завоевали медали всероссийских соревнований
В преддверии Дня защитника Отечества в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград специалистам отрасли здравоохранения.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды медикам региона
В поселке Рощинский открылась новая врачебная амбулатория на 200 посещений.
Более 8 тысяч жителей пгт Рощинский получают помощь в новой врачебной амбулатории
Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.
Хирурги больницы им. Середавина провели экстренную сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли
Авторы этой пронзительной истории – ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов.
Мастерская Ольги Агаповой представит на сцене МКТК «Дирижабль» премьеру спектакля-читки «Серёгина война»
Технику для противогололедной обработки и уборки пешеходных зон дополнительно выводят на улицы Самары. 
В течение дня в Самаре вывели еще порядка 68 единиц техники для уборки улиц от снега
В Доме дружбы народов Самарской области состоялось праздничное мероприятие «Родной язык – источник вдохновения»

280
Альманах «Поэтическая радуга» презентовали в Самаре в честь Международного дня родного языка.

В Доме дружбы народов Самарской области состоялось праздничное мероприятие «Родной язык – источник вдохновения», приуроченное к Международному дню родного языка и Году единства народов России. Центральным событием вечера стала презентация литературно-художественного альманаха «Поэтическая радуга 2021–2025».
В торжественном открытии приняли участие представители национально-культурных объединений, деятели культуры, поэты и гости праздника. Выступавшие подчеркнули значимость сохранения родных языков народов России, поддержки литературного творчества и формирования у молодежи уважительного отношения к культурному наследию страны.
Мероприятие объединило представителей разных культур: со сцены прозвучали казахские и чувашские народные песни, был представлен памирский танец, выступил хор русской песни. Ярким украшением программы стали казачьи танцы, продемонстрировавшие силу и богатство традиционной культуры.
«Родной язык для каждого человека — это то, с чем он сталкивается, придя в эту жизнь. На нём он говорит, на нём он думает, говорит слова любви, учит своих детей. Поэтому мероприятие посвящено очень важному дню», - отметил заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Пётр Сучков.
Важным событием стала презентация альманаха «Поэтическая радуга 2021–2025», в который вошли лучшие произведения победителей одноименного конкурса. Издание подготовлено в рамках патриотического проекта «Славные победы русского народа».
Руководитель литературно-творческого объединения «Лира», поэт Инесса Воробьёва рассказала: «Альманах посвящён русской поэзии. Он собран из произведений конкурсантов международного конкурса «Поэтическая радуга» и «Поэтическая радуга юности». Здесь представлены стихи взрослых и юных авторов практически из всех уголков нашей страны — из 60 городов и населённых пунктов».
В стихах, прозвучавших со сцены, звучали темы любви к родной земле, уважения к истории и традиционных духовно-нравственных ценностей, являющихся основой единства народов России.
«Дом дружбы народов, который в этом году отмечает своё 25-летие, — это именно тот институт гражданского общества, который позволяет нам в Год единства народов России и договориться, и обсудить вопросы, и обозначить актуальные темы, для того чтобы решить их в положительном ключе для жителей, чтобы жилось в нашем регионе комфортно всем», - говорит член Общественной палаты РФ, сопредседатель ОНФ Самарской области Павел Покровский.
В завершение праздника экземпляры альманаха были переданы представителям библиотечных систем города. Часть тиража направлена в качестве гуманитарной поддержки самарским бойцам в зону специальной военной операции.
Мероприятие «Родной язык – источник вдохновения» вновь подтвердило, что родное слово и национальные традиции объединяют людей разных поколений и национальностей, укрепляя общественное согласие и культурное единство региона.
Праздник прошел в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным. Документ направлен на сохранение русского языка во всех сферах общественной жизни при одновременном сохранении и развитии языков народов РФ.

 

Фото – Дом дружбы народов Самарской области

Теги: Самара

Температура воздуха 21 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С.
20 февраля 2026, 22:32
21 февраля в регионе ожидается снег, до -10°С
Температура воздуха 21 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С. Экология
106
В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге.
20 февраля 2026, 22:25
Самарские легкоатлеты завоевали медали всероссийских соревнований
В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге. Спорт
116
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
294
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
289
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
591
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
509
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
406
