Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»

В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный

В Самарской продолжается реализация специальной комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке регионального филиала Фонда «Защитники Отечества». 
«Предпринимательство представляет собой нечто большее, нежели просто проявление инициативы – оно является фундаментом развития экономики. Именно поэтому по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы запустили комплексную образовательную программу «СВОё Дело. Самарская область». Уже прошел первый поток программы, и теперь мы открываем двери для второго. Каждый участник может рассчитывать на сопровождение, консультации и помощь опытных наставников. Подчеркну: поддержка участников СВО и их семей – наш безусловный приоритет. Успехов вам в ваших начинаниях! С наступающим праздником – Днём защитника Отечества! Здоровья и скорой, безоговорочной победы!», – обратился к гостям врио заместителя Губернатора Самарской области Вячеслав Романов.
Программа направлена на всестороннюю подготовку будущих предпринимателей и поможет им пройти все необходимые этапы – от генерации идеи до защиты готового бизнес-проекта. На участие во втором потоке подано более 400 заявок.  Принять участие в проекте могут ветераны СВО, ветераны боевых действий и члены их семей. 
Руководитель Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова также приветствовала гостей мероприятия: «Сегодня мы совместно с Правительством региона, Министерством экономического развития, центром «Мой бизнес» открываем второй поток. Первый поток программы показал свою востребованность и эффективность - за прошлый год у нас более 200 ветеранов успешно открыли свой бизнес и уже обращаются к нам за разными видами поддержки. Наш Фонд готов предложить защитникам социальный контракт. С 1 января по поручению Президента он стал доступен участникам СВО и оказывается им в приоритетном порядке. Мера поддержки позволяет получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Это возможность реализовать предпринимательскую идею и получать стабильный доход».
Обучение будет проходить в очном формате и рассчитано на семь недель. Участников ждет насыщенная программа, включающая тренинги по генерации бизнес-идей, мотивационную встречу с выпускниками первого потока, а также глубокое погружение в ключевые дисциплины: стратегия бизнеса, анализ рынка и позиционирование; цифровые технологии и инструменты искусственного интеллекта; онлайн-продажи, налогообложение и юридические аспекты; финансовая грамотность и меры государственной поддержки.
В течение всего периода обучения за каждым участником будет закреплен куратор, который в онлайн-формате поможет проработать проект и подготовиться к итоговой защите. Наиболее перспективные проекты получат дополнительное сопровождение наставников для обеспечения эффективного старта.
Одной из главных возможностей для выпускников программы станет сертификат, дающий право на участие в конкурсе грантов. Победители конкурса получат до 500 тысяч рублей на уверенный старт или развитие своего дела. 
Кроме того, выпускники программы смогут воспользоваться льготными займами Гарантийного фонда Самарской области в размере до 5 млн рублей и по ставке 3% годовых.
Программа уже доказала свою эффективность: первая волна обучения, которая проходила в 2025 году, выпустила 76 человек. Многие из них уже находятся на стадии реализации своих проектов. В ходе торжественного мероприятия они поделились своими успехами.
Александр Гошин, ветеран СВО, занимается развитием туристической базы на Васильевских островах. Участие в программе помогло ему пересмотреть договор аренды и спланировать развитие инфраструктуры (установка солнечных батарей, обустройство переправы). Сейчас он оформляет социальный контракт и готовится к участию в грантовом конкурсе. «В Фонде «Защитники Отечества» мне предложили участвовать в этом проекте. Успешно прошел его. Благодаря кураторам увидел подводные камни и решения, как их обойти. Сейчас получил соцконтракт», – рассказал Александр Гошин.
Анна Пилюгина, супруга действующего участника СВО, профессиональная швея. Благодаря проработке бизнес-плана на программе она оформила соцконтракт и планирует развивать ателье «Мережка». «Я очень переживала, думала нужно ли мне это или нет. В итоге, прошла обучение, открыла свое дело – это ателье. Очень горжусь собой», – поделилась Анна Пилюгина.
Региональная программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
Весь список