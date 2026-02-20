В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»

В Самарской продолжается реализация специальной комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область», инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке регионального филиала Фонда «Защитники Отечества».

«Предпринимательство представляет собой нечто большее, нежели просто проявление инициативы – оно является фундаментом развития экономики. Именно поэтому по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы запустили комплексную образовательную программу «СВОё Дело. Самарская область». Уже прошел первый поток программы, и теперь мы открываем двери для второго. Каждый участник может рассчитывать на сопровождение, консультации и помощь опытных наставников. Подчеркну: поддержка участников СВО и их семей – наш безусловный приоритет. Успехов вам в ваших начинаниях! С наступающим праздником – Днём защитника Отечества! Здоровья и скорой, безоговорочной победы!», – обратился к гостям врио заместителя Губернатора Самарской области Вячеслав Романов.

Программа направлена на всестороннюю подготовку будущих предпринимателей и поможет им пройти все необходимые этапы – от генерации идеи до защиты готового бизнес-проекта. На участие во втором потоке подано более 400 заявок. Принять участие в проекте могут ветераны СВО, ветераны боевых действий и члены их семей.

Руководитель Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова также приветствовала гостей мероприятия: «Сегодня мы совместно с Правительством региона, Министерством экономического развития, центром «Мой бизнес» открываем второй поток. Первый поток программы показал свою востребованность и эффективность - за прошлый год у нас более 200 ветеранов успешно открыли свой бизнес и уже обращаются к нам за разными видами поддержки. Наш Фонд готов предложить защитникам социальный контракт. С 1 января по поручению Президента он стал доступен участникам СВО и оказывается им в приоритетном порядке. Мера поддержки позволяет получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Это возможность реализовать предпринимательскую идею и получать стабильный доход».

Обучение будет проходить в очном формате и рассчитано на семь недель. Участников ждет насыщенная программа, включающая тренинги по генерации бизнес-идей, мотивационную встречу с выпускниками первого потока, а также глубокое погружение в ключевые дисциплины: стратегия бизнеса, анализ рынка и позиционирование; цифровые технологии и инструменты искусственного интеллекта; онлайн-продажи, налогообложение и юридические аспекты; финансовая грамотность и меры государственной поддержки.

В течение всего периода обучения за каждым участником будет закреплен куратор, который в онлайн-формате поможет проработать проект и подготовиться к итоговой защите. Наиболее перспективные проекты получат дополнительное сопровождение наставников для обеспечения эффективного старта.

Одной из главных возможностей для выпускников программы станет сертификат, дающий право на участие в конкурсе грантов. Победители конкурса получат до 500 тысяч рублей на уверенный старт или развитие своего дела.

Кроме того, выпускники программы смогут воспользоваться льготными займами Гарантийного фонда Самарской области в размере до 5 млн рублей и по ставке 3% годовых.

Программа уже доказала свою эффективность: первая волна обучения, которая проходила в 2025 году, выпустила 76 человек. Многие из них уже находятся на стадии реализации своих проектов. В ходе торжественного мероприятия они поделились своими успехами.

Александр Гошин, ветеран СВО, занимается развитием туристической базы на Васильевских островах. Участие в программе помогло ему пересмотреть договор аренды и спланировать развитие инфраструктуры (установка солнечных батарей, обустройство переправы). Сейчас он оформляет социальный контракт и готовится к участию в грантовом конкурсе. «В Фонде «Защитники Отечества» мне предложили участвовать в этом проекте. Успешно прошел его. Благодаря кураторам увидел подводные камни и решения, как их обойти. Сейчас получил соцконтракт», – рассказал Александр Гошин.

Анна Пилюгина, супруга действующего участника СВО, профессиональная швея. Благодаря проработке бизнес-плана на программе она оформила соцконтракт и планирует развивать ателье «Мережка». «Я очень переживала, думала нужно ли мне это или нет. В итоге, прошла обучение, открыла свое дело – это ателье. Очень горжусь собой», – поделилась Анна Пилюгина.

Региональная программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области