Главные новости:
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний
Инвестиционный проект направлен на увеличение мощностей предприятия, обновление линейки продукции и организацию выпуска альтернативных молочных продуктов. 
Компания «Логика молока»  инвестирует в Самарскую область 2,7 миллиарда рублей
В пятницу, 20 февраля, был дан официальный старт второму потоку проекта. Организатором программы выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный
В регионе дан старт второму потоку образовательной программы «СВОё Дело»
Слушатели узнали о концепции межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения для талантливой молодежи и драйвером развития экономики области.
Создание современного межвузовского кампуса обсудили на лекции Общества «Знание»
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества.
Игорь Комаров поздравляет жителей Самаркой области с Днем защитника Отечества
В феврале 2026 лишили лицензий две обслуживающие организации, под чьим управлением находилось более 200 многоквартирных домов.
«ЭнергосбыТ Плюс» вместе   с ГЖИ СО работает над исключением недобросовестных участников с рынка управляющих компаний
Стать навигатором для других можно до 25 февраля, подав заявку.
Самарская молодёжь может стать Проводниками смыслов и создавать молодёжную повестку региона своими руками в 2026 году
Главным анонсом встречи стал новый проект 2026 года – «Стартап Духа».
В самарском фонда «Защитники Отечества» обсудили новые меры поддержки семей и детей героев СВО
15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний

Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков.

В предстоящие выходные, 21 и 22 февраля, на площади Куйбышева, где будут проходить основные масленичные гуляния, установят 15 дополнительных передвижных туалетных кабин, в том числе 2 кабины – для маломобильных граждан. Их разместят вдоль скверов на пересечении ул. Красноармейской с ул. Галактионовской и ул. Вилоновской с ул. Галактионовской. Также посетители смогут воспользоваться стационарным туалетом в сквере у пересечения ул. Красноармейской с ул. Чапаевской. Все они будут работать бесплатно.
 
Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков. Емкости установят во взаимодействии с региональным оператором АО «Экология».
 
Профильные службы просят горожан и гостей областной столицы бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.

С 16:00 21 февраля до 18:00 22 февраля для обеспечения безопасности дорожного движения на ряде участков улично-дорожной сети в историческом центре города будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта, а 22 февраля с 08:00 до 18:00 - ограничение проезда личного транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Подробности: https://samadm.ru/media/news/58304/.
 
Программа празднования Масленицы опубликована на официальном сайте администрации города Самары: https://samadm.ru/media/news/58241/.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

