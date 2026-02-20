15 туалетных кабин дополнительно установят на площади Куйбышева на время масленичных гуляний

В предстоящие выходные, 21 и 22 февраля, на площади Куйбышева, где будут проходить основные масленичные гуляния, установят 15 дополнительных передвижных туалетных кабин, в том числе 2 кабины – для маломобильных граждан. Их разместят вдоль скверов на пересечении ул. Красноармейской с ул. Галактионовской и ул. Вилоновской с ул. Галактионовской. Также посетители смогут воспользоваться стационарным туалетом в сквере у пересечения ул. Красноармейской с ул. Чапаевской. Все они будут работать бесплатно.



Кроме того, в периметре площади Куйбышева разместят 60 емкостей для сбора мусора: 30 стандартных контейнеров объемом 1,3 кубометра и столько же более компактных баков. Емкости установят во взаимодействии с региональным оператором АО «Экология».



Профильные службы просят горожан и гостей областной столицы бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.



С 16:00 21 февраля до 18:00 22 февраля для обеспечения безопасности дорожного движения на ряде участков улично-дорожной сети в историческом центре города будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта, а 22 февраля с 08:00 до 18:00 - ограничение проезда личного транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Подробности: https://samadm.ru/media/news/58304/.



Программа празднования Масленицы опубликована на официальном сайте администрации города Самары: https://samadm.ru/media/news/58241/.

Фото: пресс-служба администрации Самары