Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
215
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества

23 февраля телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с наступления сумерек до 24-00.

Главная телебашня самарского региона озарится символикой праздника (флагами, лентами, звездами), стилизованными надписями «С 23 февраля» и «С Днём защитника Отечества!» на фоне государственного флага Российской Федерации.

На Останкинской телебашне будет транслироваться ролик с изображением воина со щитом в цветах флага России.

Тематические световые шоу также пройдут на башнях Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Волгограда, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Рязани, Санкт-Петербурге, Саранска, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

 

20 февраля 2026, 13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
С 16:00 21 февраля до 18:00 22 февраля для обеспечения безопасности дорожного движения будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта.  Транспорт
116
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026, 15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы... Политика
539
19 февраля 2026, 14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
По итогам показов состоится церемония награждения. Победители получат гранты на развитие своей деятельности Культура
448
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
