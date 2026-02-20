Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
Россиянки назвали рискованный подарок к 23 Февраля

201
Поиск подарка на День защитника Отечества для многих женщин оказывается источником стресса. Так, 76% респонденток признались, что боятся ошибиться с подарком любимому мужчине. Об этом свидетельствуют данные исследования SOKOLOV, с которыми ознакомились 20 февраля «Известия».

Для большинства женщин 23 Февраля — это праздник про близких. Чаще всего подарки выбирают партнеру (мужу или парню) — так ответили 70% опрошенных. Еще 23% дарят презенты отцу. Коллеги, друзья и руководители остаются на втором плане: сюрпризы им выбирают заметно реже.

К выбору подарка женщины подходят осмысленно, но зачастую сомневаются в своем решении. Согласно данным опроса, 28% начинают искать его за несколько дней до праздника, еще 20% продумывают его заранее. При этом для многих решающим фактором становится бюджет, а не сама идея сюрприза (16%), а каждая десятая признается, что покупает презент в последний момент.

Для 79% респонденток страх ошибиться с подарком становится не преградой, а поводом для более вдумчивого выбора. Чаще всего женщины переживают, что сюрприз не будет соответствовать ожиданиям мужчины (33%) или ему просто не понравится (31%). Еще 19% сомневаются, что презентом будут пользоваться

Именно поэтому в топе оказываются понятные и проверенные категории. Самыми популярными вариантами к 23 Февраля остаются парфюм и уходовая косметика (23%), техника и гаджеты (19%) и мужские аксессуары — от часов до украшений (15%). Еще 14% выбирают подарки с личным смыслом, подчеркивающие внимание и отношение, пишут "Известия".

Теги: Опрос

Новости по теме
жители Самары назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнере
20 февраля 2026, 12:45
Жители Самары назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнере
Оказалось, что самое важное — доброта и забота, а вот вредные привычки и нарциссизм — самые нежелательные качества. Общество
136
Каждый пятый сотрудник в Самарской области использует нейросети в работе
20 февраля 2026, 10:28
Каждый пятый сотрудник в Самарской области использует нейросети в работе
Чаще всего самарцы обращаются к нейросетям для поиска необходимой рабочей информации (58%). Общество
188
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 
20 февраля 2026, 10:02
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля
 К 8 Марта премии выплатят 13% работодателей, а подарки будут дарить 45%. Общество
187
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
Весь список