Россиянки назвали рискованный подарок к 23 Февраля

Поиск подарка на День защитника Отечества для многих женщин оказывается источником стресса. Так, 76% респонденток признались, что боятся ошибиться с подарком любимому мужчине. Об этом свидетельствуют данные исследования SOKOLOV, с которыми ознакомились 20 февраля «Известия».

Для большинства женщин 23 Февраля — это праздник про близких. Чаще всего подарки выбирают партнеру (мужу или парню) — так ответили 70% опрошенных. Еще 23% дарят презенты отцу. Коллеги, друзья и руководители остаются на втором плане: сюрпризы им выбирают заметно реже.

К выбору подарка женщины подходят осмысленно, но зачастую сомневаются в своем решении. Согласно данным опроса, 28% начинают искать его за несколько дней до праздника, еще 20% продумывают его заранее. При этом для многих решающим фактором становится бюджет, а не сама идея сюрприза (16%), а каждая десятая признается, что покупает презент в последний момент.

Для 79% респонденток страх ошибиться с подарком становится не преградой, а поводом для более вдумчивого выбора. Чаще всего женщины переживают, что сюрприз не будет соответствовать ожиданиям мужчины (33%) или ему просто не понравится (31%). Еще 19% сомневаются, что презентом будут пользоваться

Именно поэтому в топе оказываются понятные и проверенные категории. Самыми популярными вариантами к 23 Февраля остаются парфюм и уходовая косметика (23%), техника и гаджеты (19%) и мужские аксессуары — от часов до украшений (15%). Еще 14% выбирают подарки с личным смыслом, подчеркивающие внимание и отношение, пишут "Известия".