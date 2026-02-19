72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества

Я нашел ошибку
Исследовательский центр FEEDBACK изучил, как россияне сегодня воспринимают День защитника Отечества, кого считают современными защитниками, какие формы благодарности и поддержки считают наиболее значимыми и как меняется роль праздника в образовании и воспитании в 2026 году.

Современные символы и герои

Для большинства россиян День защитника Отечества прежде всего связан с исторической памятью и преемственностью подвига: 55% респондентов считают ключевым смыслом праздника сохранение памяти о героях разных эпох. При этом в общественном сознании сосуществуют разные трактовки 23 февраля:

46% напрямую связывают праздник с военной службой и защитой страны;

38% воспринимают его как «день всех мужчин», без прямой привязки к армии;

9% ассоциируют праздник с победой в Великой Отечественной войне.

На уровне символов праздник чаще всего ассоциируется с действующей армией — этот образ называют 61% опрошенных. Также среди ключевых символов государственная символика — флаг, герб и гимн Российской Федерации (32%) и Красная звезда (21%).

В целом День защитника Отечества в общественном сознании прежде всего связан с современными героями (111% суммарно) и военными личностями периода Российской империи (91% суммарно). При этом 3% участников опроса в свободных ответах связывают этот день с близкими, прошедшими войну.