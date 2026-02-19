Команды из Алексеевки и Новокуйбышевска - победители регионального финала «КЭС-баскет»

В «МТЛ-Арене» состоялся финал регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Сильнейшие команды школьников из Самарской области представят наш регион на соревнованиях Приволжского федерального округа.
Девушки
«Алекс» (школа с. Алексеевка)
«Олимп» (школа №10, Отрадный)
«Чайка» (образовательный центр пгт. Новосемейкино)
MVP - Елизавета Скрипник
Юноши
«Олимпия» (школа №7, Новокуйбышевск)
СМТЛ (Самара)
«Чайка» (образовательный центр пгт. Новосемейкино)
MVP - Николай Суворов
Баскетболистов поздравили заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта минспорта Самарской области Дмитрий Чесалин, директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, президент областной Федерации баскетбола, генеральный директор БК «Самара», мастер спорта СССР Игорь Бочкарев и игроки БК «Самара» Софья Трачук и Даниил Мартынов.
Фото: минспорта СО