Команды из Алексеевки и Новокуйбышевска - победители регионального финала «КЭС-баскет»

В «МТЛ-Арене» состоялся финал регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».

Сильнейшие команды школьников из Самарской области представят наш регион на соревнованиях Приволжского федерального округа.

Девушки

«Алекс» (школа с. Алексеевка)

«Олимп» (школа №10, Отрадный)

«Чайка» (образовательный центр пгт. Новосемейкино)

MVP - Елизавета Скрипник

Юноши

«Олимпия» (школа №7, Новокуйбышевск)

СМТЛ (Самара)

«Чайка» (образовательный центр пгт. Новосемейкино)

MVP - Николай Суворов

Баскетболистов поздравили заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта минспорта Самарской области Дмитрий Чесалин, директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, президент областной Федерации баскетбола, генеральный директор БК «Самара», мастер спорта СССР Игорь Бочкарев и игроки БК «Самара» Софья Трачук и Даниил Мартынов.

Фото: минспорта СО