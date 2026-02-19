В Самарской области применяют литой асфальтобетон при ямочном ремонте дорог 

Перепады температур, снег и влага приводят к образованию повреждений на дорогах даже зимой. Чтобы обеспечить безопасный проезд до наступления тёплого сезона, в Самарской области применяют литой асфальтобетон. Эта технология позволяет ремонтировать дорожное покрытие при температуре до -10°C.



Литой асфальтобетон — горячая смесь с повышенным содержанием битума. В момент укладки её температура достигает 200°C. Материал заливают в подготовленный участок, он заполняет повреждение и при остывании образует прочное, водонепроницаемое покрытие. Смесь прогревает края и дно выбоины, обеспечивая надёжное сцепление со старым покрытием.



Первые работы в этом сезоне начались в Волжском районе, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: минтранс СО