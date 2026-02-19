ГАИ СО: в регионе камеры возобновили фиксацию нарушений ПДД за непристёгнутый ремень безопасности

На территории Самарской области камеры фото- и видеофиксации возобновили фиксацию нарушений ПДД за непристёгнутый ремень безопасности.



Административная ответственность за данное нарушение составляет 1 500 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ).



Обращаем внимание, что законодательством не установлены ограничения по количеству штрафов за указанное нарушение. Собственник транспортного средства может быть привлечён к ответственности каждый раз при фиксации факта управления автомобилем с непристёгнутым ремнём безопасности.



Фиксация осуществляется в автоматическом режиме, в том числе при попытках скрыть нарушение (ремень за спиной, под рукой, использование солнцезащитных козырьков и т.д.).



Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: применение ремней безопасности - это простая и эффективная мера, которая значительно снижает тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий и сохраняет жизни участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

