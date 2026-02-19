В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме

Сегодня в 6 часов 10 минут в пожарно-спасательную часть № 131 филиала ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Новое Суркино на улице Центральной.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 10 квадратных метров.

В 6 часов 56 минут пожар был локализован, через три минуты объявлена ликвидация открытого горения.

На тушение были поданы 2 ствола «Б».

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"