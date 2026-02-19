В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме

Сегодня в 6 часов 10 минут в пожарно-спасательную часть № 131 филиала ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Новое Суркино на улице Центральной.
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.
По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 10 квадратных метров.
В 6 часов 56 минут пожар был локализован, через три минуты объявлена ликвидация открытого горения.
На тушение были поданы 2 ствола «Б».
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"