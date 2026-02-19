Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"

В декабре 2025 г. на площадке информационного агентства "ТАСС" прошла пресс-конференция официального старта регистрации участников VI всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли".

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, председатель организационного комитета всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли", руководитель всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин, министр строительства и архитектуры Амурской области Дмитрий Калугин, президент Ассоциации "Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования" (НОТИМ) Михаил Викторов, заместитель директора Института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Сергей Календжян, заместитель директора управления персоналом АО "ДОМ РФ" Максим Тарштыков, представители организационного комитета и партнеры конкурса.

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин отметил ключевую роль строительной отрасли в социально-экономическом развитии страны, подчеркнул важность реализации масштабных инфраструктурных проектов, внедрения современных технологий и повышения качества управленческих решений.

Он акцентировал внимание на значении всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" как эффективного инструмента формирования кадрового резерва, развития профессиональных компетенций управленцев и обмена лучшими практиками в строительной отрасли, а также выразил уверенность, что VI сезон конкурса внесет существенный вклад в укрепление кадрового потенциала строительного комплекса РФ.

Председатель организационного комитета Александр Моор рассказал о значительных достижениях прошлых сезонов, отметив, что конкурс объединил более 75 тысяч специалистов со всей страны и стал эффективным инструментом формирования кадрового резерва отрасли. Более 30% участников, успешно прошедших конкурсные испытания, получили повышение либо расширение управленческих полномочий в государственных, муниципальных и коммерческих структурах.

Конкурс пройдет в 4 этапа:

1. Дистанционный этап с 18 декабря 2025 г. по 01 июня 2026 года - регистрация на официальном сайте конкурса, заполнение анкеты.

2. Дистанционный этап с 15 мая по 15 июня 2026 года: участники пройдут онлайн-тестирование управленческого потенциала, лидерских способностей, уровня профессиональных компетенций, запись видеоинтервью о целях участия в конкурсе.

3. Дистанционный полуфинал с 20 июня по 15 июля 2026 года: участники проходят образовательные программы с участием ведущих экспертов строительной отрасли РФ.

4. Очный финал пройдет в преддверии Дня строителя с 6 по 9 августа 2026 года. Он включит в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц строительной отрасли РФ.

Информация о регионе проведения финала будет дополнительно размещена на сайте. В рамках очных финальных мероприятий конкурсанты представляют проекты и презентации по развитию строительной отрасли: проблемы и пути их решения, а также проходят образовательно-развивающие программы.

Особое внимание будет уделено формированию современных управленческих подходов, ориентированных на повышение прозрачности, технологичности и устойчивости строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а также на развитие профессиональных компетенций руководителей, отвечающих за реализацию крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Финалисты и победители войдут в кадровый резерв строительной отрасли, а проекты победителей - в Стратегию развития отрасли. Подробная информация об условиях участия, этапах проведения, программе мероприятий и регистрация участников VI сезона всероссийского отраслевого конкурса

управленцев "Лидеры строительной отрасли" доступны на официальном сайте конкурса. Участие в конкурсе - бесплатное.

Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышение профессионального уровня технических заказчиков и лидеров цифровых изменений. Проведение первого отраслевого трека запланировано в мае 2026 г. В рамках VI сезона конкурса организационной комитет также продолжит проведение региональных треков, направленных на системное формирование кадрового резерва и эффективное замещение вакантных должностей в органах исполнительной власти и профильных ведомствах конкретных регионов. В соответствии с потребностями каждого субъекта региональный трек способствует выявлению и поддержке специалистов, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями, опытом и мотивацией для эффективной работы на руководящих позициях.

Успешный опыт проведения региональных треков в Забайкальском крае, Ярославской области, Амурской области подтвердил значимость и результативность формата мероприятия, что становится основанием для его масштабирования на другие регионы страны. В ближайшей перспективе региональные треки пройдут на территории Камчатского края, Волгоградской области и др. субъектах РФ, в партнерстве с региональными правительствами и профильными органами власти. Победители региональных треков получают возможность занять управленческие должности в составе правительств регионов и органов власти регионов и в дальнейшем смогут внести значительный вклад в развитие отрасли, повышая ее конкурентоспособность.