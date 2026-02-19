Спортсмены региона стали призерами этапа Кубка России по пляжному теннису

В Москве завершился первый этап Кубка России по пляжному теннису. В числе победителей и призеров - игроки из Самарской области.

Среди мужчин победу одержала пара Михаил Макаров (Санкт-Петербург) - Дмитрий Павлов (Тольятти).

На втором месте - Николай Гурьев (Самара), игравший в паре с Кириллом Фартуковым (Саратов).

Елизавета Кудинова (Самара) и Анастасия Семенова (Рыбинск) стали лучшими среди женщин.

Серебро - у Софьи Тарасовой (Самара) и Юлианы Андреевой (Санкт-Петербург).

Бронзу взяли Ангелина Климук (Тольятти) и Софья Романова (Москва).

В миксте сильнейший дуэт - тольяттинцы Елизавета Ткаченко и Илья Кукушин, на втором месте - Елизавета Кудинова и Дмитрий Павлов.

Фото: Самарский спорт