Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе

В холодное время года многие россияне согреваются чашкой горячего кофе прямо на улице или сразу после выхода из теплого помещения. Однако такое сочетание может оказаться не таким безобидным, как кажется. О том, почему кофе на морозе способен усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По его словам, при воздействии холода сосуды кожи и конечностей рефлекторно сужаются — это защитный механизм, который помогает сохранить тепло и предотвратить переохлаждение. В результате возрастает общее периферическое сосудистое сопротивление и повышается нагрузка на сердце. Когда в этот момент в организм поступает кофеин, его сосудосуживающий и стимулирующий эффект накладывается на уже существующую реакцию на холод.

«В такой ситуации сердцу приходится работать интенсивнее: учащается пульс, повышается давление, увеличивается потребность миокарда в кислороде. У здоровых людей это может проявляться ощущением сердцебиения, внутреннего напряжения, дрожи или легкого головокружения. У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями или склонностью к скачкам давления подобное сочетание может спровоцировать ухудшение самочувствия, приступ стенокардии или нарушения ритма», — предупредил врач.

Кроме того, кофе обладает умеренным мочегонным эффектом. На холоде это может способствовать обезвоживанию и сгущению крови, что дополнительно ухудшает микроциркуляцию и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.

