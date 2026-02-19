Я нашел ошибку
Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
В Москве завершился первый этап Кубка России по пляжному теннису. В числе победителей и призеров - игроки из Самарской области.
Спортсмены региона стали призерами этапа Кубка России по пляжному теннису
В Центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева закружились пары. В седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал.
В Сызрани в седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал
Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышен
Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.
В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме
Ежегодно студенческие отряды участвуют в зимних пассажирских перевозках. Количество трудоустроенных стало рекордным в сравнении с предыдущими годами.
Более 80 бойцов студотрядов региона работали проводниками на зимних каникулах
При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»..
В самарском Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»
Температура воздуха 20 февраля в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
20 февраля в регионе местами умеренный снег, метель, до -9°С
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе

В холодное время года многие россияне согреваются чашкой горячего кофе прямо на улице или сразу после выхода из теплого помещения. Однако такое сочетание может оказаться не таким безобидным, как кажется. О том, почему кофе на морозе способен усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По его словам, при воздействии холода сосуды кожи и конечностей рефлекторно сужаются — это защитный механизм, который помогает сохранить тепло и предотвратить переохлаждение. В результате возрастает общее периферическое сосудистое сопротивление и повышается нагрузка на сердце. Когда в этот момент в организм поступает кофеин, его сосудосуживающий и стимулирующий эффект накладывается на уже существующую реакцию на холод.

«В такой ситуации сердцу приходится работать интенсивнее: учащается пульс, повышается давление, увеличивается потребность миокарда в кислороде. У здоровых людей это может проявляться ощущением сердцебиения, внутреннего напряжения, дрожи или легкого головокружения. У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями или склонностью к скачкам давления подобное сочетание может спровоцировать ухудшение самочувствия, приступ стенокардии или нарушения ритма», — предупредил врач.

Кроме того, кофе обладает умеренным мочегонным эффектом. На холоде это может способствовать обезвоживанию и сгущению крови, что дополнительно ухудшает микроциркуляцию и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Фото:  freepik.com

