Самые высокие цены на огурцы оказались в Норильске и Анадыре

Самые высокие цены на огурцы в регионах России на момент 1 февраля оказались в Норильске и Анадыре. Об этом 19 февраля «Известиям» сообщили в «Руспродсоюзе».

«В ассоциации сравнили средние розничные цены на огурцы в разных регионах России. Наиболее высокие цены на свежие огурцы оказались в Норильске (1061,5 рубля/кг) и Анадыре (989 рублей/кг)», — рассказали представители ассоциации.

По данным «Руспродсоюза», самые низкие цены на огурцы — в Дербенте и Майкопе. Там цены находятся в районе 135 и 165 рублей за килограмм соответственно.

Согласно статистике, в Москве средняя цена на огурцы составила 305,3 рубля за килограмм, в Санкт-Петербурге — 331,9 рубля.

Фото: pxhere.com