В России рекордно сократилось количество поступающих в 10-й класс школьников

Количество поступающих в 10-й класс сократилось на 4% за четыре года, а число поступающих и оканчивающих колледжи растет. Однако интерес к обучению рабочим специальностям продолжает падать, показало исследование ВШЭ, передает РБК.

В 2024 году разница между числом выпускников 9-х классов, которые решили продолжить учебу в школе, и теми, кто выбрал получение образования специалиста среднего звена в колледжах, стала минимальной за последние 25 лет, следует из ежегодного сборника «Индикаторы образования» Высшей школы экономики. В 10-й класс поступили 708,2 тыс., а на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена — 695,6 тыс. человек, отмечено в сборнике. В 2023 году продолжение учебы в школе выбрали 690,8 тыс. выпускников 9-х классов, а колледжи — 647,2 тыс.

Еще 158,5 тыс. человек в 2024 году также выбрали учебу в учреждениях среднего профессионального образования, но на программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Речь идет именно о тех, кто окончил 9-й класс школы в 2024 году.

Доля выпускников 9-х классов, которые выбирают продолжение учебы в школе, стабильно сокращается. В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%. Самый высокий показатель за рассматриваемый период наблюдался в 2000 году, когда учебу в средней школе продолжили 68%.

Однако общее число поступивших в 10-й класс сразу после 9-го не снизилось, а даже немного увеличилось, но это связано с ростом общей численности школьников. Авторы сборника отмечают, что те, кто выбирает продолжение учебы в школе, ориентируются на поступление в высшие учебные заведения.