В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%.
В России рекордно сократилось количество поступающих в 10-й класс школьников
По предварительной информации, ранены шесть человек, в том числе двое полицейских.
В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии
Завершилась экскурсия великолепным спектаклем - оперой Джузеппе Верди "Аида" в постановке Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича.
Студенты Тольяттинского колледжа искусств побывали на экскурсии в Самаре
Вячеслав Гуцко являлся представителем пятого поколения прямых потомков Пушкина, праправнуком его старшего сына Александра.
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
В этом году в пятый раз в нашей стране проходили всероссийские соревнования по регби «Поволжский овал» среди мальчиков и девочек 11-12 лет.
«Поволжский Овал»: в Самаре состоялся всероссийский турнир по регби
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты
Количество поступающих в 10-й класс сократилось на 4% за четыре года, а число поступающих и оканчивающих колледжи растет. Однако интерес к обучению рабочим специальностям продолжает падать, показало исследование ВШЭ, передает РБК.

В 2024 году разница между числом выпускников 9-х классов, которые решили продолжить учебу в школе, и теми, кто выбрал получение образования специалиста среднего звена в колледжах, стала минимальной за последние 25 лет, следует из ежегодного сборника «Индикаторы образования» Высшей школы экономики. В 10-й класс поступили 708,2 тыс., а на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена — 695,6 тыс. человек, отмечено в сборнике. В 2023 году продолжение учебы в школе выбрали 690,8 тыс. выпускников 9-х классов, а колледжи — 647,2 тыс.

Еще 158,5 тыс. человек в 2024 году также выбрали учебу в учреждениях среднего профессионального образования, но на программах подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Речь идет именно о тех, кто окончил 9-й класс школы в 2024 году.

Доля выпускников 9-х классов, которые выбирают продолжение учебы в школе, стабильно сокращается. В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%. Самый высокий показатель за рассматриваемый период наблюдался в 2000 году, когда учебу в средней школе продолжили 68%.

Однако общее число поступивших в 10-й класс сразу после 9-го не снизилось, а даже немного увеличилось, но это связано с ростом общей численности школьников. Авторы сборника отмечают, что те, кто выбирает продолжение учебы в школе, ориентируются на поступление в высшие учебные заведения.

