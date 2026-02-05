Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах

В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал новые расценки на проезд в межмуниципальных маршрутах. Они выше тех, что действовали в 2025 году.

Изменение цен касается тех маршрутов, которые работают по регулируемым тарифам. Региональные власти увеличивают их количество для повышения доступности и качества перевозок. Например, по данным тарифам работают автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров из Самары и Тольятти до аэропорта. С 1 января на эти расценки перевели маршруты, курсирующие из Самары до Южного города, Новокуйбышевска, Смышляевки и другие. Посмотрите весь список.

В 2025 году регулируемый тариф на межмуниципальных маршрутах составлял 2,69 рубля за одного пассажира за каждый километр пути. В 2026 году его увеличили до 2,8 рубля. Тариф на провоз багажа вырос с 40 до 42 копеек за каждый километр пути.

То есть, например, поездка на автобусе № 222 "Самара — аэропорт Курумоч" подорожает со 147 до 153 рублей. Провоз багажа вырастет в цене с 22 до 23 рублей.

Планируется повышение тарифов и в 2027, и в 2028 годах. Стоимость проезда за одного пассажира за каждый километр пути вырастет до 2,9 и 3 рубля соответственно, пишет Волга-Ньюс.

