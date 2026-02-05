В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал новые расценки на проезд в межмуниципальных маршрутах. Они выше тех, что действовали в 2025 году.

Изменение цен касается тех маршрутов, которые работают по регулируемым тарифам. Региональные власти увеличивают их количество для повышения доступности и качества перевозок. Например, по данным тарифам работают автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров из Самары и Тольятти до аэропорта. С 1 января на эти расценки перевели маршруты, курсирующие из Самары до Южного города, Новокуйбышевска, Смышляевки и другие. Посмотрите весь список.

В 2025 году регулируемый тариф на межмуниципальных маршрутах составлял 2,69 рубля за одного пассажира за каждый километр пути. В 2026 году его увеличили до 2,8 рубля. Тариф на провоз багажа вырос с 40 до 42 копеек за каждый километр пути.

То есть, например, поездка на автобусе № 222 "Самара — аэропорт Курумоч" подорожает со 147 до 153 рублей. Провоз багажа вырастет в цене с 22 до 23 рублей.

Планируется повышение тарифов и в 2027, и в 2028 годах. Стоимость проезда за одного пассажира за каждый километр пути вырастет до 2,9 и 3 рубля соответственно, пишет Волга-Ньюс.