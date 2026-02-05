9 из 10 жителей Самары интересуются здоровыми привычками

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.91
-0.07
EUR 91.11
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

9 из 10 жителей Самары интересуются здоровыми привычками

245
9 из 10 жителей Самары интересуются здоровыми привычками

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, как они относятся к здоровым привычкам, внедряют ли их в свою жизнь и пользуются ли гаджетами для отслеживания своих физиологических показателей. Оказалось, что эта тема интересует подавляющее большинство респондентов, и у каждого четвертого есть специальные девайсы для заботы о здоровье. В среднем опрошенные тратят на них 7 000 рублей в год. 

9 из 10 жителей Самары интересуются улучшением здоровья и повышением продуктивности. Из них 39% только начинают смотреть в эту сторону, но 24% уже ведут здоровый образ жизни, а 29% — не только следят за питанием и физической активностью, но и используют специальные гаджеты. Чаще это молодежь 18-24 лет (31%).

Мода на велнес-гаджеты 

Чаще всего для отслеживания состояния организма используют умные часы (33%), умные весы (26%) и фитнес-браслеты (19%). Зумеры активно используют приложения для подсчета калорий (21%), трекеры сна (18%) и умные будильники (15%). Представители старших поколений (45+ лет) в основном пользуются тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами (45-60%).

Большинство использует гаджеты для отслеживания общего уровня активности и сжигаемых калорий (63%), измерения артериального давления (51%), а также пульса и сердечного ритма (50%). Молодежь 18-24 лет чаще смотрит на количество и качество сна (41%), состав тела — процент жира и мышц (37%) и уровень стресса (30%).

Сколько тратят и где покупают

В среднем на гаджеты и приложения для здоровья, долголетия и повышения продуктивности опрошенные тратят около 7 000 рублей в год. 13% укладываются в 5 000 рублей, 25% — в сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Еще 6% тратят от 10 000 до 15 000, 8% — от 15 000 до 30 000, а 5% — больше 30 000 рублей. 

Покупают такие девайсы обычно либо на онлайн-площадках (39%), либо в специализированных магазинах (36%). Еще 14% заказывают гаджеты для здоровья на сайтах производителей, а 10% — на платформах объявлений «с рук».

Тренд на ЗОЖ

Больше половины (54%) опрошенных признаются, что за последние несколько лет стали активнее интересоваться здоровыми привычками. Треть (33%) внедрили некоторые из них в свою жизнь, а 21% стали внимательнее и осознаннее следить за своим здоровьем в целом. А 38% ответили, что уже давно придерживаются здорового образа жизни.

Среди самых популярных полезных привычек — соблюдение режима сна и отдыха (50%). Еще 47% принимают витамины и БАДы — чаще это женщины (47%). Они же активнее следят за водным балансом (43% против 28% мужчин), питанием (36% против 30%) и чаще проходят чекапы и профилактические медосмотры (21% против 15%). Мужчины же в основном внедряют регулярные физические нагрузки (37% против 32% женщин). 
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рост цифровой осознанности: россияне стали внимательнее и избирательнее в интернете
05 февраля 2026, 12:19
Рост цифровой осознанности: россияне стали внимательнее и избирательнее в интернете
Исследование проведено методом онлайн-опроса, в нём приняли участие 1267 респондентов в возрасте от 18 лет из разных регионов России. Общество
212
Подарок на свидание в Самаре подорожали на 28% с 2020 года
05 февраля 2026, 11:44
Подарок на свидание в Самаре подорожали на 28% с 2020 года
Одним из самых дорогих решений для самарцев в 2026 году стала комбинация цветов с готовым подарочным набором. Общество
245
41% самарцев не согласны на работу с «серой» зарплатой
05 февраля 2026, 10:34
41% самарцев не согласны на работу с «серой» зарплатой
Респонденты с высшим образованием отказываются от «серых» схем чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование (47 и 36% соответственно). Общество
218
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
173
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
259
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
257
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
5 февраля 2026  12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
292
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
5 февраля 2026  10:02
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
258
Весь список