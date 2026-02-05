Мужчина с ножом пробрался в детский сад в Оренбургской области

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Бугуруслан Оренбургской области, пострадавших нет. Об этом 5 февраля сообщил глава города Дмитрий Дьяченко.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева», — написал Дьяченко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, женщине удалось сдержать неизвестного до приезда экстренных служб. В настоящее время ситуация находится на контроле, службы реагирования сработали оперативно, пишут "Известия".