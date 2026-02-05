АвтоВАЗ: на заводе в Тольятти число роботов достигло 1,3 тыс. единиц

Количество роботов, задействованных в производстве автомобилей на заводе АвтоВАЗа в Тольятти, достигло порядка 1,3 тыс. единиц. Об этом пресс-служба отечественной автокомпании сообщила в своем Telegram-канале 5 февраля.

Всего на предприятиях АвтоВАЗа задействовано 1,6 тыс. роботов. Машинам доверяют работу, требующую максимальной точности и силы. Например, роботизированные комплексы применяются на штамповке деталей в прессовом производстве, пишут "Известия".

Из 1,3 тыс. роботов в Тольятти 33 робота работают на штамповке деталей в прессовом производстве, они перемещают заготовки и уже отштампованные крыши, капоты, двери и прочие детали. Операции по сварке кузовов выполняют более 900 роботов. На окраске задействованы 74 робота, 40 помогают собирать моторы, а 60 выпускают пластмассовые изделия.

В компании отметили, что уровень автоматизации на линии сварки Lada Granta приближается к 85%. В этом году количество роботов на заводе в Тольятти планируется увеличить при подготовке к серийному производству кроссовера Lada Azimut.