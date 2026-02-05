Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы

295
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы

Минцифры РФ 4 февраля объявило о расширении перечня цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него попали российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов.

- банки ВТБ и ПСБ

- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»

- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»

- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков

- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»

- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»

- онлайн-кассы «Эвотор»

- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса

- компания «Росагролизинг»

- сеть магазинов «Детский мир»

- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»

- маркетплейс «Мегамаркет»

В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят также наиболее значимые региональные сервисы. Он сформирован по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.

«Федеральным министерством с целью сохранения привычного образа жизни граждан, разработан «белый список» сервисов, работа которых не попадает под ограничения. Также напомню, что полностью локализованный в РФ мессенджер МАХ позволяет всегда оставаться на связи», - отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Одобеску.

По предложению министерства цифрового развития и связи Самарской области в «белый список» входят:

- официальные сайты Правительства Самарской области и органов исполнительной власти – https://samregion.ru

- региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области https://gosuslugi.samregion.ru

- сайт приема электронных обращений Губернатора и Правительства Самарской области – https://vopros.samregion.ru

- портал многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – https://mfc63.samregion.ru

- портал автоматизированной системы управления региональной системы образования - https://asurso.ru

- информационные сервисы портала Карты жителя Самарской области https://card.samregion.ru

и другие сервисы.

