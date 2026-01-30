В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах

Более 40 выплат и пособий будут проиндексированы с февраля. Об этом 30 января сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%. Согласно федеральному закону они увеличиваются, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», — написал он в своем канале в Max.

Так, будет увеличен размер материнского капитала, который составит 728,9 тыс. рублей на первого ребенка и еще 234,3 тыс. рублей — на второго. Если же семья не забирала сертификат на первого ребенка, то при рождении второго она получит 963,2 тыс. рублей, добавил Володин.

Также будет повышен размер пособий при рождении или усыновлении ребенка по уходу за ним до 1,5 года для неработающих родителей, ежемесячные денежные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

«Важно делать всё, чтобы в нашей стране было как можно больше семей с детьми. Создавать для этого условия», — отметил Володин.

Кроме того, повысят доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью и пособие по безработице.

Отмечается, что с 1 февраля в силу вступит закон о дополнительной защите прав граждан при возврате товаров ненадлежащего качества.

«Теперь потребитель вправе требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного технически сложного товара на момент разрешения спора», — указал Володин.

Согласно опубликованным Володиным карточкам, также вступит в силу закон о закреплении правового статуса Российского Красного Креста. Будут расширены полномочия правительства РФ в сфере электроэнергетики, в том числе в связи с введением специальных режимов, пишут "Известия".