На портале Госуслуг продолжается народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Региональный проект - в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых с 15 по 20 марта проходит восьмой поток стажировки президентской программы «Мастер государственного управления для руководителей».
Губерния стала площадкой для внедрения ИИ в госуправление
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
17 марта Вячеслав Федорищев начал оперативное совещание облительства с сообщения о поставке в медучреждения региона новых современных аппаратов МРТ.
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ
Температура воздуха 18 марта в Самаре ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Ночью местами гололедица.
18 марта в регионе без осадков, до +9°С
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании
Во вторник, 17 марта, губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев на площадке компании «Тесвел» провел расширенное заседание Совета при губернаторе по науке и высшему образованию сов
Вячеслав Федорищев провел заседание по научно-техническому развитию Самарской области
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ

Сегодня, 17 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области. Начал его глава региона с сообщения о поставке в медицинские учреждения Самарской области новых современных аппаратов МРТ:

«Хочу проинформировать жителей Сызрани, Новокуйбышевска, Тольятти и Самары о том, что в этом году поставим в медучреждения этих городов новые аппараты МРТ. Эту работу ведем в рамках национального проекта и проекта партии «Единая Россия». Сохранение здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни – один из ключевых показателей в национальных целях развития России и приоритет в работе партии», – подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Вячеслав Федорищев.

Новые аппараты позволят повысить точность обследований, ускорить начало лечения и значительно улучшить качество диагностики. Это особенно важно для раннего выявления заболеваний и повышения общего уровня жизни населения.

Также губернатор сообщил, что один из этих аппаратов уже функционирует в больнице Тольятти:
«Отмечу, что в Тольяттинской больнице №5 уже работает новый аппарат МРТ, средства на который были выделены из областного бюджета», – заявил губернатор.

Данный диагностический комплекс позволяет проводить полный спектр исследований, обеспечивая высокую точность и качество процедур.

Томограф предназначен для диагностики головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза. Он позволит обслуживать не только стационарных, но и амбулаторных пациентов, а также жителей других городов области.

Обновление медицинского оборудования осуществляется в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Медицина Самара

В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
