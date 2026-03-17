Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ

Сегодня, 17 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области. Начал его глава региона с сообщения о поставке в медицинские учреждения Самарской области новых современных аппаратов МРТ:

«Хочу проинформировать жителей Сызрани, Новокуйбышевска, Тольятти и Самары о том, что в этом году поставим в медучреждения этих городов новые аппараты МРТ. Эту работу ведем в рамках национального проекта и проекта партии «Единая Россия». Сохранение здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни – один из ключевых показателей в национальных целях развития России и приоритет в работе партии», – подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Вячеслав Федорищев.

Новые аппараты позволят повысить точность обследований, ускорить начало лечения и значительно улучшить качество диагностики. Это особенно важно для раннего выявления заболеваний и повышения общего уровня жизни населения.

Также губернатор сообщил, что один из этих аппаратов уже функционирует в больнице Тольятти:

«Отмечу, что в Тольяттинской больнице №5 уже работает новый аппарат МРТ, средства на который были выделены из областного бюджета», – заявил губернатор.

Данный диагностический комплекс позволяет проводить полный спектр исследований, обеспечивая высокую точность и качество процедур.

Томограф предназначен для диагностики головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза. Он позволит обслуживать не только стационарных, но и амбулаторных пациентов, а также жителей других городов области.

Обновление медицинского оборудования осуществляется в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета.

