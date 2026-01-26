Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ

В понедельник, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках посещения Самарского государственного медицинского университета провел встречу со студентами. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.

В СамГМУ обучаются около 8 тысяч студентов из 46 регионов России и 39 стран мира, а также ординаторы и аспиранты, повышают квалификацию более 15 тысяч специалистов.

«Ваш университет – уникальное учреждение. Таких очень мало в стране. СамГМУ – это возможность одновременно получать опыт, практику и учиться в самых современных условиях рядом с людьми, которые сейчас определяют будущее медицины. Надеюсь сегодня услышать от вас, какие у вас есть идеи и предложения по развитию не только университета, но и всего города», – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к студентам.

На встрече был озвучен целый ряд вопросов. Так, студент 4 курса Павел Усачев спросил о перспективах реализации программы «Земский доктор», а также о закреплении специалистов в Самарской области.

Государственная программа «Земский доктор» включает комплекс мер по финансовой поддержке врачей. По решению Вячеслава Федорищева на региональном уровне программа расширяется, вводятся дополнительные меры.

«Программа будет развиваться. От того, как вы видите ее развитие, во многом будет зависеть, какие новые мы меры будем принимать», – сказал губернатор. Для сбора соответствующих предложений глава региона предложил создать совет при ректоре СамГМУ.

Также в Самарской области принимаются дополнительные усилия по решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения. По инициативе губернатора была введена выплата в размере 1 млн рублей для врачей, которые приезжают из других регионов для трудоустройства в учреждения Тольятти и Сызрани. Также закупается служебное жилье. В прошлом году были закуплены квартиры в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном. Далее по мере необходимости жилье будет закупаться в муниципальных районах.

В СамГМУ обучается 2304 студента, поступивших в рамках квоты целевого приема. Татьяна Шафикова, студентка 6 курса, обучается в СамГМУ по целевому направлению от Ставропольской ЦРБ. Она отметила важность того, что студенты проходят практику именно в тех учреждениях, где они будут потом работать. Татьяна Шафикова предложила, чтобы завершающий этап обучения студентов СамГМУ также проводился там, где они будут в дальнейшем трудиться. В частности, на базе медицинских учреждений Тольятти. Вячеслав Федорищев инициативу поддержал. Будет проработан вопрос, чтобы Тольятти стал пилотным муниципалитетом, где организуют полноценный образовательный процесс студентов СамГМУ.

Команда молодых специалистов СамГМУ обратилась к Вячеславу Федорищеву за помощью в поддержке их проекта. Создана уникальная технология CAR-T клеточной терапии лимфолейкозов и в этом году начинается ее внедрение в клиниках университета.

«Метод поможет спасти жизни онкогематологических пациентов. Мы идем дальше, и сейчас реализуется проект по применению CAR-T терапии при аутоиммунных заболеваниях. Этот проект не имеет аналогов не только в России, но и в мире», – рассказали авторы проекта.

Молодые специалисты попросили губернатора оказать содействие в получении гранта Российского научного фонда (РНФ) – для этого требуется обеспечить региональное софинансирование. Вячеслав Федорищев сообщил, что необходимая поддержка будет оказана. Губернатор отметил, что Самарская область активно сотрудничает с РНФ. В 2025 году от региона было подано 70 заявок, в бюджете на 2026 год предусмотрено 30 млн рублей на их софинансирование.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Самарской области такие проекты появлялись и развивались», – подчеркнул губернатор.

В ходе общения обсуждались вопросы поддержки молодых талантов, развития программы базовых опорных школ, введения новых мер поддержки молодых специалистов. Вячеслав Федорищев поблагодарил студентов за озвученные предложения, а ректора и весь коллектив вуза – за эффективную работу.

«У нас очень тесная связь с университетом. Отдельная благодарность Почетному ректору СамГМУ Геннадию Петровичу Котельникову. – сказал Вячеслав Федорищев. – Дорогие студенты, я уверен, что профессия, которую вы выбрали, вам воздастся удовлетворением от того, что вы делаете, и того количества людей, которым вы будете помогать».

Губернатор отметил, что СамГМУ – один из ведущих вузов Самарской области и региональные власти будут и дальше оказывать поддержку в развитии университета.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области