Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!

Глава Самары Иван Носков в эфире радио «Рекорд Самара» (https://vk.ru/recordsamara) сообщил: город делает ставку на развитие образовательной инфраструктуры — в ближайшие 10 лет появятся новые школы и детсады.
Что запланировано:
6 крупных проектов:
• 1 500 мест в детских садах;
• 3 700 учебных мест в школах.
Подготовка уже идёт: с 2025 года формируют земельные участки и ведут проектирование.
Где построят?
Новые учреждения появятся: Октябрьский район: улицы Дыбенко, Авроры, Печерской и др.; улицы Советской
Армии, Тихвинской и др.
Красноглинский район: улица Ветвистая, проезд Берёзовый.
Куйбышевский район: улицы Белорусская и Флотская.
Промышленный район: улицы Победы, Краснодонская, Свободы, пр. Кирова.
Кировский район: улицы Советская, Нагорная, Ставропольская и
пер. Ташкентский.