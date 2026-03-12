Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!

Глава Самары Иван Носков в эфире радио «Рекорд Самара» (https://vk.ru/recordsamara) сообщил: город делает ставку на развитие образовательной инфраструктуры — в ближайшие 10 лет появятся новые школы и детсады.

Что запланировано:

6 крупных проектов:

• 1 500 мест в детских садах;

• 3 700 учебных мест в школах.

Подготовка уже идёт: с 2025 года формируют земельные участки и ведут проектирование.

Где построят?

Новые учреждения появятся: Октябрьский район: улицы Дыбенко, Авроры, Печерской и др.; улицы Советской

Армии, Тихвинской и др.

Красноглинский район: улица Ветвистая, проезд Берёзовый.

Куйбышевский район: улицы Белорусская и Флотская.

Промышленный район: улицы Победы, Краснодонская, Свободы, пр. Кирова.

Кировский район: улицы Советская, Нагорная, Ставропольская и

пер. Ташкентский.