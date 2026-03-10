"Сегодня на всю страну прогремела история о подвиге нашего парня, сержанта Сергея Ярашева. 21-летний герой из Самарской области, оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции", - рассказал Вячеслав Федорищев.

Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным рассказал об этом подвиге.

Больше двух месяцев Сергей, отрезанный от основных сил, был под постоянными атаками ВСУ. Наши бойцы не могли пробиться к нему, всю помощь — боеприпасы, провизию — сбрасывали с коптеров. Но Сергей выстоял. Он выполнил поставленную задачу и, когда возможность появилась, был эвакуирован. Ценой невероятных усилий и, к сожалению, тяжелых ранений. Сейчас он находится в госпитале, получает всю необходимую помощь.

Это история о настоящей стойкости, когда человек становится несокрушимой стеной на пути врага. Как сообщил Дмитрий Песков, наш Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин поручил подготовить Указ о присвоении Сергею Ярашеву «Золотой Звезды» Героя РФ.

"Наш регион сделает всё возможное для реабилитации бойца и поддержки его семьи: лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная социальная защита — всё это будет предоставлено в полном объеме", - подчеркнул губернатор.