Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!



Дата мероприятия – 11 марта, начало в 12:00.

Адрес: г. Самара, ул. Самарская, дом 179.



Организаторы мероприятия:

– Самарское областное отделение Союза журналистов России;

– Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства Самарского государственного института культуры (СГИК).



Выставка «Фактура энергий. Наставник и ученики» познакомит зрителя с творческими работами, выполненными профессором Людмилой Владимировной Гавриловой, а также ее студентами и выпускниками кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК.

Изделия, представляющие декоративно-прикладное творчество, выполнены в текстильных смешанных техниках: текстильное панно, гипсовая скульптура, роспись акрилом, арт-войлок, валяние.



Концепция проекта – сохранение и переосмысление ремесел в аспекте современного дизайна и проектирования, возрождение интереса к ручному творчеству и уникальным арт-объектам. Представленные на выставке работы в смешанных материалах (гипсовая бязь, войлоковаляние) олицетворяют стихии Земли, Воды, Огня, Пространства, Космоса – это ручное творчество, которое предлагает зрителю погрузиться в фактуру стихий.



Учебно-творческая цель мероприятия – диалог поколений в пространстве текстиля. Синтез техник становится языком для выражения современных идей. В задачи выставки входит познакомить зрителей с творческими экспериментами педагога-наставника, а также студентов, совершенствующихся в области создания текстильных полотен на дисциплине «Художественный текстиль» в рамках учебного процесса кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК.

Возрастные ограничения 0 +.

Вход на выставку свободный.

График работы: с 10:00 до 17:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.



В программе открытия – приветственные слова руководителя художественного проекта выставки, профессора кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК, лауреата международных конкурсов по художественному текстилю Гавриловой Людмилы Владимировны, заведующей кафедры Дизайна и декоративно-прикладного искусства (ДиДПИ) Арутчевой Дарьи Дмитриевныи и других участников проекта.