Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!

В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб человек
В самарском аэропорту и на вокзалах собираются ввести ограничение для такси
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей
209
Дата мероприятия – 11 марта, начало в 12:00.
Адрес: г. Самара, ул. Самарская, дом 179.

Организаторы мероприятия:
– Самарское областное отделение Союза журналистов России;
– Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства Самарского государственного института культуры (СГИК).

Выставка «Фактура энергий. Наставник и ученики» познакомит зрителя с творческими работами, выполненными профессором Людмилой Владимировной Гавриловой, а также ее студентами и выпускниками кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК.
Изделия, представляющие декоративно-прикладное творчество, выполнены в текстильных смешанных техниках: текстильное панно, гипсовая скульптура, роспись акрилом, арт-войлок, валяние.

Концепция проекта – сохранение и переосмысление ремесел в аспекте современного дизайна и проектирования, возрождение интереса к ручному творчеству и уникальным арт-объектам. Представленные на выставке работы в смешанных материалах (гипсовая бязь, войлоковаляние) олицетворяют стихии Земли, Воды, Огня, Пространства, Космоса – это ручное творчество, которое предлагает зрителю погрузиться в фактуру стихий.

Учебно-творческая цель мероприятия – диалог поколений в пространстве текстиля. Синтез техник становится языком для выражения современных идей. В задачи выставки входит познакомить зрителей с творческими экспериментами педагога-наставника, а также студентов, совершенствующихся в области создания текстильных полотен на дисциплине «Художественный текстиль» в рамках учебного процесса кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК.

Возрастные ограничения 0 +.
Вход на выставку свободный.
График работы: с 10:00 до 17:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

В программе открытия – приветственные слова руководителя художественного проекта выставки, профессора кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК, лауреата международных конкурсов по художественному текстилю Гавриловой Людмилы Владимировны, заведующей кафедры Дизайна и декоративно-прикладного искусства (ДиДПИ) Арутчевой Дарьи Дмитриевныи и других участников проекта.

