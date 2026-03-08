Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём

179
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём

 Дорогие наши женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот весенний праздник вызывает в нас самые искренние, светлые, добрые чувства и подчеркивает традиционно уважительное, возвышенное отношение к женщине.

Главные слова в окружающем нас мире — мама, жизнь, любовь, красота, мудрость, Родина – женского рода. Ведь именно в женщине они находят свое живое воплощение. В вашей поддержке, заботе и участии черпаем мы, мужчины, вдохновение и силы для решения важных жизненных задач, выполнения возложенных на нас обязанностей.

Именно мамам, жёнам, дочерям, бабушкам, сёстрам обязаны мы всем, что наполняет нашу жизнь смыслом, укрепляет волю, побуждает несмотря ни на какие трудности идти вперед. Именно вам, дорогие наши женщины, мы благодарны за такую безусловную ценность, как семья, которая во все времена была и остается основой основ как для каждого человека, так и для всего нашего общества.

Слова особой благодарности я адресую женщинам, чьи мужья, сыновья и братья стоят сегодня на защите Отечества, с риском для жизни выполняя свой воинский долг. В их героизме, мужестве и ратной доблести – отблеск вашей любви и преданности, готовности при любых обстоятельствах быть рядом.

Уверен, с такими верными, любящими, самоотверженными женщинами мы обязательно добьемся Победы в специальной военной операции, создадим все условия для процветания Самарской области, мирного, безопасного будущего наших детей.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения, цветов и улыбок!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
07 марта 2026, 11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Федорищев уточнил, что всего за ночь над его регионом были перехвачены пять украинских дронов. Повреждений на промышленных социальных, социальных и жилых... Происшествия
605
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
06 марта 2026, 17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области. Политика
637
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
06 марта 2026, 13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
Перечень территорий и подготовленные дизайн-проекты доступны на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара. Благоустройство
1138
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
173
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
605
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
637
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1139
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
449
Весь список