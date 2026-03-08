Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём

Дорогие наши женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот весенний праздник вызывает в нас самые искренние, светлые, добрые чувства и подчеркивает традиционно уважительное, возвышенное отношение к женщине.

Главные слова в окружающем нас мире — мама, жизнь, любовь, красота, мудрость, Родина – женского рода. Ведь именно в женщине они находят свое живое воплощение. В вашей поддержке, заботе и участии черпаем мы, мужчины, вдохновение и силы для решения важных жизненных задач, выполнения возложенных на нас обязанностей.

Именно мамам, жёнам, дочерям, бабушкам, сёстрам обязаны мы всем, что наполняет нашу жизнь смыслом, укрепляет волю, побуждает несмотря ни на какие трудности идти вперед. Именно вам, дорогие наши женщины, мы благодарны за такую безусловную ценность, как семья, которая во все времена была и остается основой основ как для каждого человека, так и для всего нашего общества.

Слова особой благодарности я адресую женщинам, чьи мужья, сыновья и братья стоят сегодня на защите Отечества, с риском для жизни выполняя свой воинский долг. В их героизме, мужестве и ратной доблести – отблеск вашей любви и преданности, готовности при любых обстоятельствах быть рядом.

Уверен, с такими верными, любящими, самоотверженными женщинами мы обязательно добьемся Победы в специальной военной операции, создадим все условия для процветания Самарской области, мирного, безопасного будущего наших детей.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения, цветов и улыбок!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев