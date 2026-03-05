Я нашел ошибку
Главные новости:
Форум для предпринимателей «День защиты бизнеса» состоится 16 апреля на площадке технопарка «Жигулёвская долина» и объединит ведущих экспертов, предпринимателей и представителей власти.
В Тольятти состоится форум для предпринимателей «День защиты бизнеса»
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.
ГАИ СО: на дорогах региона наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке".
Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.
В СамАрте пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
В губернии завершились отборочные соревнования турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьников
Почти 1,5 млн цветов подготавливают для украшения Самары в 2026 году.
В 2026 году Самару украсят порядка 36 тысяч квадратных метров цветников
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта

Как рассказала 5 марта аллерголог Молочкова, наиболее безопасными вариантами Молочкова назвала розы, нарциссы и тюльпаны.

Аллерголог Александра Молочкова рассказала, что при выборе букета на 8 Марта следует помнить, что некоторые растения могут вызвать проблемы со здоровьем, пишут "Известия".

По словам специалиста, людям, склонным к аллергии, стоит особенно внимательно выбирать цветы, поскольку некоторые из них могут вызвать неприятные реакции, сообщает «Радио 1» в четверг, 5 марта.

Как отметила Молочкова, наиболее «агрессивными» считаются лилии: их сильный аромат способен спровоцировать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека, а пыльца является сильным аллергеном. Она также рекомендовала избегать гербер и хризантем, так как их пыльца быстро распространяется по помещению.

Специалист добавила, что неприятную реакцию могут вызвать и ландыши из-за интенсивного запаха, а декоративные подсолнухи иногда провоцируют сильную аллергию. Кроме того, врач не советует дарить букеты с полевыми цветами, а также композиции из злаков и сухоцветов, поскольку они активно накапливают пыль, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Наиболее безопасными вариантами Молочкова назвала розы, нарциссы и тюльпаны. По ее мнению, еще лучше подарить цветок в горшке — он будет дольше радовать и не создаст риска для здоровья, сообщает 360.ru.

 

Фото:  pxhere.com

