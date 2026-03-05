Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта

Аллерголог Александра Молочкова рассказала, что при выборе букета на 8 Марта следует помнить, что некоторые растения могут вызвать проблемы со здоровьем, пишут "Известия".

По словам специалиста, людям, склонным к аллергии, стоит особенно внимательно выбирать цветы, поскольку некоторые из них могут вызвать неприятные реакции, сообщает «Радио 1» в четверг, 5 марта.

Как отметила Молочкова, наиболее «агрессивными» считаются лилии: их сильный аромат способен спровоцировать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека, а пыльца является сильным аллергеном. Она также рекомендовала избегать гербер и хризантем, так как их пыльца быстро распространяется по помещению.

Специалист добавила, что неприятную реакцию могут вызвать и ландыши из-за интенсивного запаха, а декоративные подсолнухи иногда провоцируют сильную аллергию. Кроме того, врач не советует дарить букеты с полевыми цветами, а также композиции из злаков и сухоцветов, поскольку они активно накапливают пыль, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Наиболее безопасными вариантами Молочкова назвала розы, нарциссы и тюльпаны. По ее мнению, еще лучше подарить цветок в горшке — он будет дольше радовать и не создаст риска для здоровья, сообщает 360.ru.

Фото: pxhere.com