Температура воздуха в Самаре 6 марта ночью -3, -5°С, днем 0, -2°С. Гололедица.
6 марта в регионе местами снег, метель, до -5°С
4 марта в Богатовском районе пьяный 38-летний мужчина в ходе конфликта с супругой нанес ей смертельные ножевые ранения.
В Самарской области лишил жизни жену и себя
5 марта, вечером, на а/д «Казань - Буинск - Ульяновск» в Красноярском районе в ДТП погибла женщина.
В Красноярском районе на автодороге столкнулись автомобиль Citroën и грузовик SITRAK
По версии следствия, в 2017–2024 годах Цаликов создал преступное сообщество, участники которого совершали хищения бюджетных средств, отмывали деньги и получали взятки.
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны России Руслана Цаликова
Форум для предпринимателей «День защиты бизнеса» состоится 16 апреля на площадке технопарка «Жигулёвская долина» и объединит ведущих экспертов, предпринимателей и представителей власти.
В Тольятти состоится форум для предпринимателей «День защиты бизнеса»
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.
ГАИ СО: на дорогах региона наблюдается снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке".
Набиуллина: единый реестр банковских карт россиян будет создан в 2027 году
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.
В СамАрте пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны России Руслана Цаликова

По версии следствия, в 2017–2024 годах Цаликов создал преступное сообщество, участники которого совершали хищения бюджетных средств, отмывали деньги и получали взятки.

В отношении бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова возбудили уголовное дело. Об этом 5 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, пишут "Известия".

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова», — приводятся ее слова в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

По версии следствия, в 2017–2024 годах Цаликов создал преступное сообщество, участники которого совершали хищения бюджетных средств, отмывали деньги и получали взятки.

Экс-замминистра предъявили обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения») и 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Также ему вменяется два эпизода по статье о получении взятки.

Как уточняет СК, Цаликова задержали. Суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

