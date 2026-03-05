Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны России Руслана Цаликова

В отношении бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова возбудили уголовное дело. Об этом 5 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, пишут "Известия".

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова», — приводятся ее слова в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

По версии следствия, в 2017–2024 годах Цаликов создал преступное сообщество, участники которого совершали хищения бюджетных средств, отмывали деньги и получали взятки.

Экс-замминистра предъявили обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения») и 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Также ему вменяется два эпизода по статье о получении взятки.

Как уточняет СК, Цаликова задержали. Суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.