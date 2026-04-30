Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд требует мужества, самоотверженности и высочайшего мастерства. Каждый день вы стоите на страже безопасности граждан, рискуя собой ради спасения жизней и имущества людей. По первому сигналу тревоги вступаете в борьбу с огненной стихией — опасной, беспощадной и непредсказуемой.

Благодаря вашей слаженной работе, оперативному реагированию и грамотным действиям удаётся предотвращать трагедии, минимизировать последствия возгораний, обеспечивать пожарную безопасность на всей территории Самарской области. Особая ответственность ложится на ваши плечи в связи с угрозой и последствиями террористических атак со стороны преступного киевского режима и его пособников.

Дорогие друзья! Спасибо вам за верность долгу, неоценимый вклад в укрепление противопожарной защиты территорий и населения региона. Мы и дальше будем оказывать всю необходимую помощь в решении стоящих перед вами задач. В этом году в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия» мы возводим семь новых пожарных депо. Их строительство позволит существенно сократить время прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия.

Искреннюю признательность выражаю ветеранам пожарной охраны — хранителям традиций, наставникам молодого поколения пожарных. Ваши знания, опыт, мудрость и преданность делу служат надёжным фундаментом для дальнейшего развития службы.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья и благополучия, удачи, новых достижений и надёжной поддержки со стороны коллег и близких!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев