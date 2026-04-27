Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»

30 апреля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Швейк и все-все-все» (12+). О творчестве Ярослава Гашека и его самарском следе в день рождения чешского писателя расскажет краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин. Вход свободный.

30 апреля исполняется 143 года со дня рождения чешского писателя, журналиста, комиссара Рабоче-крестьянской Красной армии Ярослава Гашека (1883-1923) – автора более полутора тысяч рассказов, фельетонов, а также неоконченного романа «Похождения бравого солдата Швейка» (16+).

В непростом 1918 году Гашек некоторое время жил в Самаре. Существует много фактов и легенд о его пребывании в нашем городе, а в 2013 году недалеко от бывшей гостиницы «Сан-Ремо», в которой находился штаб чехословацких интернационалистов под руководством Гашека, установили скульптуру, изображающую героя главного его произведения.

– «Ну вот, перед вами Швейк. Как видите, он никуда не спускается и не поднимается, а просто сидит и курит трубку на бочке с порохом. Потому что другого способа борьбы с абсурдом он просто не знает...». Так, или примерно так, начал свое повествование о Швейке бравый солдат Ярослав Гашек, несамарский самарец, весельчак и мудрец, комендант Бугульминского уезда и житель Праги, - рассказывает Михаил Перепелкин. – Идем вслед за Гашеком и наступаем на пятки Швейку, гонимся за двумя зайцами и отделяем факты от легенд и выдумок.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)