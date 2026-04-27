В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
30 апреля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Швейк и все-все-все» (12+). О творчестве Ярослава Гашека и его самарском следе в день рождения чешского писателя расскажет краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин. Вход свободный.

30 апреля исполняется 143 года со дня рождения чешского писателя, журналиста, комиссара Рабоче-крестьянской Красной армии Ярослава Гашека (1883-1923) – автора более полутора тысяч рассказов, фельетонов, а также неоконченного романа «Похождения бравого солдата Швейка» (16+).

В непростом 1918 году Гашек некоторое время жил в Самаре. Существует много фактов и легенд о его пребывании в нашем городе, а в 2013 году недалеко от бывшей гостиницы «Сан-Ремо», в которой находился штаб чехословацких интернационалистов под руководством Гашека, установили скульптуру, изображающую героя главного его произведения.

– «Ну вот, перед вами Швейк. Как видите, он никуда не спускается и не поднимается, а просто сидит и курит трубку на бочке с порохом. Потому что другого способа борьбы с абсурдом он просто не знает...». Так, или примерно так, начал свое повествование о Швейке бравый солдат Ярослав Гашек, несамарский самарец, весельчак и мудрец, комендант Бугульминского уезда и житель Праги, - рассказывает Михаил Перепелкин. – Идем вслед за Гашеком и наступаем на пятки Швейку, гонимся за двумя зайцами и отделяем факты от легенд и выдумок.

30 апреля 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

