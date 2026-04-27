В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Россияне увеличат расходы в майские праздники
66% самарцев не готовы работать в режиме 6-дневки

66% самарцев не готовы работать в режиме 6-дневки

В опросе SuperJob приняли участие граждане, работающие по графику 5-дневной недели.


Миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам работать с 8:00 до 20:00 в режиме 6-дневной недели. SuperJob выяснил, что даже при 8-часовом графике 6-дневка для самарцев неприемлема. Лишь 18% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке. 66% респондентов ответили категорическим отказом, ценя свои выходные выше предложенного заработка.

Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 22% из них согласились бы на такие условия. Среди женщин желающих меньше — только 14%: «А жить когда?!»; «Семья будет брошена, а куда деть ребенка?! Садик не работает в субботу».

Чем старше сотрудники, тем меньше у них желания жертвовать отдыхом ради оплаты. Среди молодых участников опроса (до 35 лет) согласных 21%, а среди опрошенных 45+ — 13%.

Горожане с высшим образованием менее склонны к трудовым подвигам: доля согласных — 15% против 20% среди обладателей среднего профессионального образования.

Среди граждан, зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, готовность согласиться на увеличение трудовой нагрузки выразили 14%, а среди респондентов, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, идея 6-дневки нашла отклик у 18%.
 

Время проведения: 13—23 апреля 2026 года

Теги: Опрос

В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
52
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
61
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
964
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
1489
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
1015
