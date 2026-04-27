Самарские росгвардейцы вошли в число лучших стрелков Поволжья

В Нижегородской области завершился чемпионат Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из боевого стрелкового оружия.

В соревнованиях приняли участие 180 сотрудников и военнослужащих, представлявших 21 команду от различных соединений, воинских частей и территориальных органов Росгвардии. Это были не просто соревнования, а настоящее испытание выдержки, точности и скорости, где каждый выстрел имел значение.

Чемпионат собрал как мужчин, так и женщин, каждая из которых продемонстрировала свой уникальный набор навыков. Женщины соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, демонстрируя филигранную точность. Мужчины же показали свое владение более мощным оружием – автоматом Калашникова и снайперской винтовкой Драгунова.

Конкуренция на чемпионате была поистине ожесточенной. Разрыв между соперниками зачастую был минимален, что требовало от каждого участника предельной концентрации и безупречного исполнения. В личном зачете, где каждое попадание играло решающую роль, при одинаковом количестве очков судьи учитывали количество попаданий в «десятку» для определения победителей.

В итоге самарским росгвардейцам все же удалось войти в тройку лидеров, они завоевали «бронзу» турнира. На первом месте – стрелки из Башкирии, серебро – у стражей правопорядка из Татарстана.