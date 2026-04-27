В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Самарские росгвардейцы вошли в число лучших стрелков Поволжья

В Нижегородской области завершился чемпионат Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из боевого стрелкового оружия.

В соревнованиях приняли участие 180 сотрудников и военнослужащих, представлявших 21 команду от различных соединений, воинских частей и территориальных органов Росгвардии. Это были не просто соревнования, а настоящее испытание выдержки, точности и скорости, где каждый выстрел имел значение.

Чемпионат собрал как мужчин, так и женщин, каждая из которых продемонстрировала свой уникальный набор навыков. Женщины соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, демонстрируя филигранную точность. Мужчины же показали свое владение более мощным оружием – автоматом Калашникова и снайперской винтовкой Драгунова.

Конкуренция на чемпионате была поистине ожесточенной. Разрыв между соперниками зачастую был минимален, что требовало от каждого участника предельной концентрации и безупречного исполнения. В личном зачете, где каждое попадание играло решающую роль, при одинаковом количестве очков судьи учитывали количество попаданий в «десятку» для определения победителей.

В итоге самарским росгвардейцам все же удалось войти в тройку лидеров, они завоевали «бронзу» турнира. На первом месте – стрелки из Башкирии, серебро – у стражей правопорядка из Татарстана.

Учебно-методический сбор с руководителями пресс-служб округов войск национальной гвардии прошел в Казани
Впервые вопросы информационного сопровождения служебно-боевой деятельности ведомства обсуждались в режиме видеоконференции с участием представителей ... Общество
В Новокуйбышевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного сообщение о преступлении, произошедшем в квартире дома, расположенного на улице Островского. 
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
