Учебно-методический сбор с руководителями пресс-служб округов войск национальной гвардии прошел в Казани

Руководители окружных пресс-служб Росгвардии со всей страны приняли участие в учебно-методическом сборе, который состоялся в столице Татарстана. При помощи видеоконференцсвязи в мероприятии участвовала и начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Ирина Легостаева.

Заместитель руководителя Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии - начальник управления организации информационного сопровождения полковник Сергей Кузнецов отметил практическую ценность запланированных занятий и уникальную возможность обмена опытом, а также подчеркнул, что мероприятие проводится в год празднования 10-летия со дня образования Росгвардии и 215-летия формирования войск правопорядка.

Впервые вопросы информационного сопровождения служебно-боевой деятельности ведомства обсуждались в режиме видеоконференции с участием представителей пресс-служб территориальных органов Росгвардии.

В завершение учебно-методического сбора полковник Сергей Кузнецов подвёл итоги работы пресс-служб округов войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальных органов Росгвардии в 2025 году, а также обсудил с офицерами основные направления деятельности по информационному сопровождению 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины войск правопорядка.