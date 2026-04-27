В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
В Самарской области подростков учат выходить из конфликтов и находить друзей

Специальный проект «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» помогает не только родителям справляться с трудной жизненной ситуацией, но и подросткам социализироваться. На базе Новокуйбышевского отделения центра социального обслуживания населения в прошлом году открылся подростковый клуб «Резонанс». Это место, где юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет бесплатно получают психологическую и педагогическую поддержку. Здесь проходят тренинги, практикумы и мастер-классы. С помощью специалистов ребята учатся выходить из конфликтов, лучше понимать других и самих себя. А родители могут получить советы по воспитанию детей в тёплой, доверительной обстановке.

«Клуб организован в рамках спецпроекта «Вызов». Посещать могут подростки, у кого есть такая потребность. Здесь дети общаются, совместно занимаются творчеством или тем делом, которое им интересно. Это пространство, в котором детям хорошо, не скучно и комфортно. Они здесь реализуют себя», - объясняет педагог-психолог Елена Ганюшина.

Ребята приходят как сами, так и получают направление психолога, чтобы решить трудную жизненную ситуацию. Регулярно клуб посещают 30 человек.

«И педагоги, и родители отмечают, что дети стали более открытыми, уравновешенными и общительными», - говорит Елена Викторовна.

В клуб приходят ребята из разных школ с похожими проблемами: недопонимание со сверстниками и родителями.

«У нас проходят различные мастер-классы, тренинги и игры на сплочение. Таким образом мы находим себя как личности, учимся понимать себя и других, коммуницировать и находить общие интересы. Появляется понимание, что ты не один - всегда есть рядом кто-то, кто может поддержать», - рассказала лидер клуба «Резонанс» Виолетта Додина.

Основной запрос у подростков - на социализацию.

«В клуб я пришла, чтобы победить свой страх перед людьми. Мне это очень сильно помогло. Я теперь больше общаюсь, стала дружелюбной и могу познакомиться с кем-то, если захочу - не боюсь», - поделилась школьница Арина Волкова.

«Новокуйбышевск для меня - особый город, с ним многое связано. Здесь я начинала работать врачом в районной больнице. Поэтому за то, что происходит в Новокуйбышевске, у меня болит душа вдвойне. И когда я вижу, как здесь работают с семьями и детьми, я искренне радуюсь. В клуб «Резонанс» подростки приходят получить поддержку, родителям помогают советом. Никакого формализма. Просто люди помогают людям - бескорыстно. И знаете, меня это очень трогает. Потому что партийный проект "Крепкая семья" как раз для того и нужен, чтобы поддерживать такие инициативы. Чтобы семьи были крепкими и дружными, чтобы дети оставались с родителями, чтобы в трудную минуту рядом оказался тот, кто поможет. И я очень рада, что такой проект есть. И что он работает», - подчеркнула сенатор РФ, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

Самарская область - одна из пилотных территорий федерального проекта «Вызов», который демонстрирует значительные успехи в профилактике социального сиротства. Ключевая задача спецпроекта - помочь семьям преодолеть кризис, чтобы ребёнок остался с родителями и не попал в государственное учреждение. В губернии благодаря новым методам и подходам в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, более 800 детей обрели семью, из них свыше 300 вернулись к своим кровным родителям.

Фото - 450media.ru

