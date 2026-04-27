22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера водевиля  А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
В связи с праздниками и выходными днями с 1 по 3 мая, часть детских пособий будет выплачена кредитными учреждениями досрочно.
В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут свыше 340 участков региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического интереса.
24-25 апреля 2026 года в Нижнем Новгороде прошел Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профессионального образования.
Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.
В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка.
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Более 1200 нарушений зафиксировано на дорогах Самарской области за три дня

В ходе рейдовых мероприятий с 24 по 26  апреля текущего года, сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 1262 нарушения Правил дорожного движения.

В том числе к административной ответственности привлечены: 217 водителей за нарушение светопропускания стекол транспортных средств, 109 водителей за нарушение правил применения ремней безопасности, 45 водителей за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники Госавтоинспекции уделили особое внимание выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. В ходе рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечены 17 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 30 водителей за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, а также напоминает,  что управление транспортным средством в состоянии опьянения ведет к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.

Теги: БДД

Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти поймали на нетрезвом управлении автомобилем
20 апреля 2026, 14:00
20 апреля 2026, 14:00
Он оштрафован на 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Происшествия
В Красноярском районе полицейские ночью задержали пьяного водителя
18 апреля 2026, 12:24
18 апреля 2026, 12:24
Судом мужчине назначено наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на 1,6 года и 45 000 рублей штрафа. Происшествия
За выходные на дорогах Самарского региона задержали 61 пьяного водителя
06 апреля 2026, 13:43
06 апреля 2026, 13:43
В ходе рейдовых мероприятий с 3 по 5 апреля 2026 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения. Происшествия
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
27 апреля 2026  13:50
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
27 апреля 2026  13:44
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
26 апреля 2026  20:42
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
26 апреля 2026  13:59
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
