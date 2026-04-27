Более 1200 нарушений зафиксировано на дорогах Самарской области за три дня

В ходе рейдовых мероприятий с 24 по 26 апреля текущего года, сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 1262 нарушения Правил дорожного движения.

В том числе к административной ответственности привлечены: 217 водителей за нарушение светопропускания стекол транспортных средств, 109 водителей за нарушение правил применения ремней безопасности, 45 водителей за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники Госавтоинспекции уделили особое внимание выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения. В ходе рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечены 17 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 30 водителей за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, а также напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения ведет к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.