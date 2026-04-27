В России ремонтируют дороги к туристическим достопримечательностям: в 2026 году обновят свыше 340 участков

В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут свыше 340 участков региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического интереса. Это маршруты к природным комплексам, памятникам архитектуры, историческим объектам и религиозным святыням.

Рост популярности автомобильного туризма подтверждают статистические данные: за январь-февраль 2026 года число турпоездок по стране выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, развитие дорожной инфраструктуры напрямую связано с ростом внутреннего туризма:

«В России уверенно набирает обороты автомобильный туризм, что становится особенно заметным во время майских праздников. Важно, чтобы дороги к местам отдыха и достопримечательностям были комфортными и безопасными. Для этого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планомерно проводим работу по обновлению маршрутов, ведущих к уникальным природным, архитектурным и историческим местам. Благодаря этой масштабной работе формируются новые туристические маршруты, возобновляются некогда популярные и развиваются существующие».

Один из ярких примеров поддержки туристического потока – завершенный в 2025 году капитальный ремонт участка «Сызрань – Шигоны – Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс» в Шигонском районе Самарской области. Трасса протяженностью 3,3 км, ведущая к уникальному природному объекту Муранскому бору, была приведена в порядок в рамках того же нацпроекта.

Обновление подобных маршрутов не только повышает доступность туристических локаций, но и стимулирует экономическое развитие регионов, создавая условия для роста малого бизнеса, гостиничной инфраструктуры и локальных туристических инициатив.