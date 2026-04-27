Сегодня в Самаре упало дерево на подростков: одна девочка погибла, вторая госпитализирована

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту падения дерева на детей, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка.



Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).



По версии следствия, сегодня во время неблагоприятных погодных условий на улице Нижнегородской в городе Самаре упало дерево на подростков, в результате чего погибла одна несовершеннолетняя девочка, а вторая госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО