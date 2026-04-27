«Театральное Приволжье»: три награды VII Фестиваля вручены юным театралам региона

В Ижевске подвели итоги VII окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Фестиваль проходит по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В VII сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

Заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев вручил заслуженную награду театральному коллективу DragLAB из Самарской области за спектакль «Барабаны в ночи». Отдельно был награжден руководитель коллектива Семён Гуськов в номинации «Лучшая режиссерская работа». Также награду получила Алиса Ильина из Самарской области, победившая в конкурсе афиш и плакатов.

