Более 175 тысяч услуг получили предприниматели и самозанятые региона в центре «Мой бизнес» 

Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области отметил пятилетие с момента открытия. За это время учреждение стало ключевым элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе, оказав более 175 тысяч услуг малому и среднему бизнесу, самозанятым и физическим лицам.

«Наша задача - помочь предпринимателям найти те решения, которые помогут им развиваться. За пять лет центр доказал свою эффективность, став ключевым звеном инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий, деятельность регионального центра не раз отмечалась на федеральном уровне, — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — От лица губернатора Вячеслава Федорищева и Правительства региона поздравляю команду "Мой бизнес" с пятилетием, и желаю новых успехов, а нашим предпринимателям – динамичного развития и перспективных идей».

Региональный центр «Мой бизнес» начал свою работу в 2021 году. За 5 лет работы Центр оказал поддержку более 65 тысячам субъектов МСП, помог заключить 560 экспортных контрактов на сумму 25,35 млрд рублей, а финансовая поддержка помогла бизнесу привлечь на развитие 18,6 млрд рублей.

За это время было проведено более 560 мероприятий, среди которых семинары, мастер-классы, практические тренинги. Эти события стали площадкой для обмена опытом и поиска новых идей для развития, для живого общения предпринимателей.

Особое место занимают 14 крупных региональных форумов, которые собрали вместе ведущих экспертов, представителей власти и бизнеса. Форумы стали центром притяжения для тех, кто хочет быть в курсе актуальных тенденций, получить доступ к новым инструментам господдержки и наладить деловые связи.

Сегодня центр продолжает работу по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и оказывает поддержку всем категориям бизнеса: как начинающим предпринимателям, так и устойчивым компаниям.

«Уже много лет работаем в тесной связке с центром "Мой бизнес", и за это время выработали много решений, которые позволили предпринимателям кратно вырастить свой бизнес, — отметила Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга». — Буквально на днях, вместе с Минэкономразвития России на примере Самарской области анализировали практики взаимодействия предпринимателей и власти для дальнейшего тиражирования в регионах. Большая гордость, что наш регион выделяют, отмечают, и в этом большая заслуга центра "Мой бизнес"».

В честь первого юбилея в Доме предпринимателя прошла насыщенная программа. Первая часть дня прошла в кругу предпринимателей - тех, ради кого и работает «Мой бизнес». Представители бизнеса из разных сфер - производственные предприятия, социальный бизнес, семейные компании, креативные индустрии, предприниматели из числа участников СВО - поделились своей личной историей и опытом взаимодействия с Центром.

Одними из первых свой бизнес при поддержке Центра начали развивать отец и сын Игорь и Константин Брусянцевы. Идея проекта – производство ореховых паст – родилась во время участия в акселераторе. По мере расширения производства, необходимую поддержку продолжал оказывать центр «Мой бизнес».

«Отец занимается производством, и он генератор идей. А я отвечаю за маркетинг, логистику, найм сотрудников, – рассказывает Константин Брусянцев. – В Центре я получал безвозмездный грант, как молодой предприниматель, регулярно берем льготные займы – производственным компаниям важно расширять ассортимент и нужны оборотные средства. За первым бизнесом родился второй – косметическое производство. Его мы тоже развиваем с поддержкой Центра - сертифицировали продукцию, развивали продажи на маркетплейсах».

Участниками второй части программы стали партнеры, амбассадоры, постоянные спикеры центра «Мой бизнес». Совместные проекты, мероприятия не только способствуют информированию предпринимательского сообщества, но и практическому обмену знаниями, что делает поддержку адресной и эффективной.

Фото: Минэкономразвития Самарской области