Более 175 тысяч услуг получили предприниматели и самозанятые региона в центре «Мой бизнес» 

Я нашел ошибку
Главные новости:
27 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.
В Кинель-Черкасском районе огнем были объяты 400 квадратных метров - горела сухая трава
27 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев представил и.о. главы Новокуйбышевска
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Самарской областной научной библиотеке передадут книги, охватывающие 100 лет истории России
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
На оперативном совещании облправительства обсудили возобновление отопительного сезона в соцобъектах
27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.
«Обеспечение безопасности в регионе – наш приоритет»: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве
27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы «Самарское долголетие», которая также является составляющей регионального проекта «Старшее поколение» национального прое
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании рассмотрел реализацию программы «Самарское долголетие»
Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой.
Стоматолог  рассказала, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи
С 20 по 27 апреля в Самарской области произошло 63 техногенных пожара. Погибли, к сожалению, 2 человека.
ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 175 тысяч услуг получили предприниматели и самозанятые региона в центре «Мой бизнес» 

249
Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области отметил пятилетие с момента открытия. За это время учреждение стало ключевым элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе, оказав более 175 тысяч услуг малому и среднему бизнесу, самозанятым и физическим лицам. 
«Наша задача - помочь предпринимателям найти те решения, которые помогут им развиваться. За пять лет центр доказал свою эффективность, став ключевым звеном инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий, деятельность регионального центра не раз отмечалась на федеральном уровне, — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — От лица губернатора Вячеслава Федорищева и Правительства региона поздравляю команду "Мой бизнес" с пятилетием, и желаю новых успехов, а нашим предпринимателям – динамичного развития и перспективных идей».
Региональный центр «Мой бизнес» начал свою работу в 2021 году. За 5 лет работы Центр оказал поддержку более 65 тысячам субъектов МСП, помог заключить 560 экспортных контрактов на сумму 25,35 млрд рублей, а финансовая поддержка помогла бизнесу привлечь на развитие 18,6 млрд рублей.
За это время было проведено более 560 мероприятий, среди которых семинары, мастер-классы, практические тренинги. Эти события стали площадкой для обмена опытом и поиска новых идей для развития, для живого общения предпринимателей.
Особое место занимают 14 крупных региональных форумов, которые собрали вместе ведущих экспертов, представителей власти и бизнеса. Форумы стали центром притяжения для тех, кто хочет быть в курсе актуальных тенденций, получить доступ к новым инструментам господдержки и наладить деловые связи. 
Сегодня центр продолжает работу по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и оказывает поддержку всем категориям бизнеса: как начинающим предпринимателям, так и устойчивым компаниям.
«Уже много лет работаем в тесной связке с центром "Мой бизнес", и за это время выработали много решений, которые позволили предпринимателям кратно вырастить свой бизнес, — отметила Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга». — Буквально на днях, вместе с Минэкономразвития России на примере Самарской области анализировали практики взаимодействия предпринимателей и власти для дальнейшего тиражирования в регионах. Большая гордость, что наш регион выделяют, отмечают, и в этом большая заслуга центра "Мой бизнес"».
В честь первого юбилея в Доме предпринимателя прошла насыщенная программа. Первая часть дня прошла в кругу предпринимателей - тех, ради кого и работает «Мой бизнес». Представители бизнеса из разных сфер - производственные предприятия, социальный бизнес, семейные компании, креативные индустрии, предприниматели из числа участников СВО - поделились своей личной историей и опытом взаимодействия с Центром.
Одними из первых свой бизнес при поддержке Центра начали развивать отец и сын Игорь и Константин Брусянцевы. Идея проекта – производство ореховых паст – родилась во время участия в акселераторе. По мере расширения производства, необходимую поддержку продолжал оказывать центр «Мой бизнес». 
«Отец занимается производством, и он генератор идей. А я отвечаю за маркетинг, логистику, найм сотрудников, – рассказывает Константин Брусянцев. – В Центре я получал безвозмездный грант, как молодой предприниматель, регулярно берем льготные займы – производственным компаниям важно расширять ассортимент и нужны оборотные средства. За первым бизнесом родился второй – косметическое производство. Его мы тоже развиваем с поддержкой Центра - сертифицировали продукцию, развивали продажи на маркетплейсах».
Участниками второй части программы стали партнеры, амбассадоры, постоянные спикеры центра «Мой бизнес». Совместные проекты, мероприятия не только способствуют информированию предпринимательского сообщества, но и практическому обмену знаниями, что делает поддержку адресной и эффективной. 
Узнать о действующих мерах поддержки бизнеса можно на сайте mybiz63.ru, а также по телефону горячей линии: 8 800 300-63-63. Региональный центр «Мой бизнес» работает по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

 

Фото:   Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
27 апреля 2026, 19:20
155
27 апреля 2026, 19:14
176
27 апреля 2026, 18:55
140
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
27 апреля 2026  14:05
470
27 апреля 2026  13:50
341
27 апреля 2026  13:44
320
26 апреля 2026  20:42
1208
26 апреля 2026  13:59
1816
Весь список