Госслужащие губернии выполнили нормативы комплекса ГТО

25 апреля в Самаре состоялись соревнования среди сотрудников органов исполнительной власти и Администрации Губернатора Самарской области в рамках фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.
Программа соревнований включала командную эстафету «Гонка ГТО»; турнир по перетягиванию каната; личные соревнования «Иду на рекорд». Также работала интерактивная площадка по обучению управлением дронами.
Победителями и призерами стали:
«Иду на рекорд»
Алена Романова, государственная инспекция строительного надзора
Алексей Иванов, министерство энергетики и ЖКХ Самарской области
Валерия Спирина, министерство спорта
Андрей Малютин, министерство энергетики и ЖКХ
Ирина Колесникова, комитет по организации торгов
Юрий Марков, государственный инспекция строительного надзора
Перетягивание каната
комитет по организации торгов
министерство спорта
министерство образования
«Гонка ГТО»
министерство финансов
министерство энергетики и ЖКХ
государственная жилищная инспекция
Фото: Максим Калинкин / минспорта СО