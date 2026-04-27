Госслужащие губернии выполнили нормативы комплекса ГТО

25 апреля в Самаре состоялись соревнования среди сотрудников органов исполнительной власти и Администрации Губернатора Самарской области в рамках фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.

Программа соревнований включала командную эстафету «Гонка ГТО»; турнир по перетягиванию каната; личные соревнования «Иду на рекорд». Также работала интерактивная площадка по обучению управлением дронами.

Победителями и призерами стали:

«Иду на рекорд»

Алена Романова, государственная инспекция строительного надзора

Алексей Иванов, министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Валерия Спирина, министерство спорта

Андрей Малютин, министерство энергетики и ЖКХ

Ирина Колесникова, комитет по организации торгов

Юрий Марков, государственный инспекция строительного надзора

Перетягивание каната

комитет по организации торгов

министерство спорта

министерство образования

«Гонка ГТО»

министерство финансов

министерство энергетики и ЖКХ

государственная жилищная инспекция

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО