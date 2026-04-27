30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая

25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению. В преддверии 9 мая там высадили 30 елей и 60 каштанов — в работе вместе с со специалистами МАУ «Парки Самары» приняли участие глава города Самары Иван Носков и активисты «Молодой Гвардии».



«В парке традиционную акцию «Георгиевская ленточка» проводили молодогвардейцы, и они с удовольствием присоединились к высадке саженцев. Это не просто озеленение, а символ преемственности поколений. Каждый из них, приходя в парк Победы, будет знать, что тут растет дерево, которое он посадил сам, — сказал глава города Самары Иван Носков. – Всего же весной, когда лучше всего проходит укоренение деревьев, планируем высадить в Самаре порядка 800 крупномерных саженцев в парках, скверах, на аллеях и вдоль дорог».



Одну из елей глава города посадил вместе с активистом «Молодой Гвардии» Любовью Любимовой — студенткой 2 курса Самарского государственного экономического университета по специальности «Государственное и муниципальное управление». В ближайшие два года по предложению главы города она сможет пройти стажировку в администрации города.



Посадочный материал с закрытой корневой системой и родным комом земли в парк доставили из двух самарских питомников. Также для создания оптимальных условий приживаемости в местах высадки освежили грунт.



«Первый месяц поливать деревья планируем ежедневно, затем через 1-2 дня, с учетом погоды. Летом при необходимости подкормим и обработаем от вредителей, в индивидуальном порядке сделаем подвязку насаждений. Уверен, зеленый «десант» максимально приживется в новой локации», – поделился директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.



В завершение высадки в парке Победы более 150 человек — молодогвардейцы, школьники и студенты — развернули Георгиевскую ленту длиной 300 метров. Ранее, по словам руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии» в Самарской области, депутата Думы г.о. Самара Антона Родионова, эта лента побывала в Донецке, в Мариуполе у стен «Азовстали», на Саур-могиле и на Ржевском мемориале.

