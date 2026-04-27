27 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.
27 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.
28 апреля в 11:30 в СОУНБ состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
27 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
27 апреля, на оперативном совещании в облправительстве Вячеслав Федорищев сделал акцент на работе глав муниципальных образований в режиме повышенной готовности и ухудшения погодных условий.
27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы «Самарское долголетие», которая также является составляющей регионального проекта «Старшее поколение» национального прое
Стоматолог Колисниченко: после еды нужно полоскать рот водой.
С 20 по 27 апреля в Самарской области произошло 63 техногенных пожара. Погибли, к сожалению, 2 человека.
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая

25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению.

25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению. В преддверии 9 мая там высадили 30 елей и 60 каштанов — в работе вместе с со специалистами МАУ «Парки Самары» приняли участие глава города Самары Иван Носков и активисты «Молодой Гвардии».

«В парке традиционную акцию «Георгиевская ленточка» проводили молодогвардейцы, и они с удовольствием присоединились к высадке саженцев. Это не просто озеленение, а символ преемственности поколений. Каждый из них, приходя в парк Победы, будет знать, что тут растет дерево, которое он посадил сам, — сказал глава города Самары Иван Носков. – Всего же весной, когда лучше всего проходит укоренение деревьев, планируем высадить в Самаре порядка 800 крупномерных саженцев в парках, скверах, на аллеях и вдоль дорог».

Одну из елей глава города посадил вместе с активистом «Молодой Гвардии» Любовью Любимовой — студенткой 2 курса Самарского государственного экономического университета по специальности «Государственное и муниципальное управление». В ближайшие два года по предложению главы города она сможет пройти стажировку в администрации города.

Посадочный материал с закрытой корневой системой и родным комом земли в парк доставили из двух самарских питомников. Также для создания оптимальных условий приживаемости в местах высадки освежили грунт.

«Первый месяц поливать деревья планируем ежедневно, затем через 1-2 дня, с учетом погоды. Летом при необходимости подкормим и обработаем от вредителей, в индивидуальном порядке сделаем подвязку насаждений. Уверен, зеленый «десант» максимально приживется в новой локации», – поделился директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.

В завершение высадки в парке Победы более 150 человек — молодогвардейцы, школьники и студенты — развернули Георгиевскую ленту длиной 300 метров. Ранее, по словам руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии» в Самарской области, депутата Думы г.о. Самара Антона Родионова, эта лента побывала в Донецке, в Мариуполе у стен «Азовстали», на Саур-могиле и на Ржевском мемориале.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

18 апреля 2026, 15:42
17 апреля 2026, 18:49
10 апреля 2026, 20:13
27 апреля 2026  14:05
27 апреля 2026  13:50
27 апреля 2026  13:44
26 апреля 2026  20:42
26 апреля 2026  13:59
